Décès de Cécilia, fauchée sur l’autoroute, sa famille lance une pétition: "Je ne suis même pas sûr qu’elle était encore vivante dans la voiture"

Ce mardi-là, la Sombreffoise était passagère de la voiture, une Renault Kangoo de couleur rouge, conduite pas son compagnon, Bruno. À 18h19 exactement, la trentenaire a eu une conversation téléphonique avec sa mère, concernant une opération à la clavicule que devait subir Jimmy, le frère de Cécilia, grièvement blessé trois ans auparavant après avoir lui-même été renversé par une voiture. Une conversation qui a coupé brutalement.

La maman de Cécilia rappellera, en vain, à plusieurs reprises. Avant que cela décroche enfin, à 18h50. “C’est Bruno qui a répondu, commente Albert Pourbaix. Il a dit à ma femme, d’une manière très calme, que Cécilia était à la maison et qu’elle se reposait.”

En réalité, Cécilia ne se reposait pas. Elle ne pouvait pas répondre parce qu’elle avait été fauchée sur l’autoroute E19, sur le coup de 18h30, peu avant la station-service Q8 du Rœulx, en direction de Bruxelles. Pourquoi Bruno a-t-il pris la fuite près l’accident? Et pourquoi a-t-il prétendu que Cécilia était toujours vivante à 18 h 50? Et surtout, comment et pourquoi Cécilia s’est retrouvée à pied, en plein milieu de l’autoroute? “Quatre ans après les faits, je n’ai toujours aucune réponse, déplore Albert Pourbaix. Je ne suis même pas sûr qu’elle était encore vivante dans la voiture. L’automobiliste qui a heurté ma fille, dans le noir, est incapable de dire si elle était debout ou couchée sur la route."

Cécilia était passagère de cette voiture lorsqu'elle en aurait brutalement tiré le frein à main, avant de se jeter sur la chaussée, selon les dires de son compagnon. ©DR

À la police, Bruno (NdlR : le beau-fils) aurait raconté que Cécilia et lui roulaient calmement en direction de Bruxelles, en écoutant de la musique. “Et brusquement, ma fille aurait tiré le frein à main, forçant Bruno à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence, indique Albert. Il a dit qu’elle était ensuite sortie du véhicule, qu’elle s’était mise au milieu de l’autoroute et qu’elle s’était jetée devant une voiture qui l’aurait ensuite propulsée sur deux autres véhicules. Je ne peux pas croire cette version. Ma fille n’était pas suicidaire. Elle était toujours souriante. Elle aimait profondément sa fille Maydiia (NDLR: 9 ans à l’époque) et ne l’aurait jamais abandonnée. Elle était tout pour elle. Jamais, elle ne l’aurait laissée seule. Et je suis allé sur place quelques jours après. Il n’y avait aucune trace de pneus laissant penser que quelqu’un ait tiré son frein à main à 120 km/h.”

Surtout, affirme Albert, c’est le comportement de Bruno qui poserait question. “Après l’accident, il a laissé ma fille sur place. Il a repris sa voiture, a jeté les papiers de ma fille, a répondu calmement au téléphone à ma femme puis s’est débarrassé de son téléphone. C’est particulièrement étrange. Il a changé plusieurs fois de versions. Je pense qu’il ne dit pas toute la vérité sur ce qu’il s’est passé dans la voiture et en dehors.”

Cécilia est décédée dans des circonstances qui restent troubles, quatre ans après les faits. ©DR

Quelques minutes après le drame, Bruno tiendra une conversation glaçante, enregistrée, avec un tiers à qui il devait vendre une voiture. “Ma femme, elle est morte. Elle s’est fait écraser. Elle est morte. Elle s’est fait écraser. J’ai vu ma femme mourir, j’ai vu ma femme mourir devant moi. Elle est morte devant moi”, martela-t-il, sous le choc, à son interlocuteur qui lui demanda s’il a appelé les secours et la police. “Pas la police, pas la police, pas la police. Tu connais pas mes antécédents. Tu me connais pas. Je peux pas appeler la police. T’es fou? On s’est disputés sur l’autoroute. Ma femme a traversé la chaussée et elle s’est fait écraser juste sous mes yeux, là. Elle a volé en l’air. Elle s’est fait écraser par une voiture. Je peux pas me calmer. Mes cousins, ils arrivent. Ils viennent me chercher. N’appelle pas la police ou je vais rentrer en prison toute ma vie. Je vais partir. Il faut que je parte en Espagne…”

Bruno sera finalement interpellé quelques jours plus tard, chez ses parents. Auditionné, il sera relaxé quelques heures plus tard.

Aujourd’hui, plus de quatre ans après les faits. Albert Pourbaix ne sait toujours pas ce qu’il s’est réellement passé ce jour-là. Lui et sa famille viennent de lancer une pétition en ligne “pour que justice soit rendue. Je ne sais pas si Bruno a tué ma fille. Mais je suis sûr d’une chose, c’est qu’on n’abandonne pas quelqu’un sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute. Et on ne prend pas la fuite après l’avoir vue se faire écraser.”

Ce dimanche, la pétition d’Albert avait déjà récolté près de 13.000 signatures. Bruno est poursuivi pour homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. Son jugement devait avoir lieu la semaine passée mais une bagarre a éclaté entre les différentes parties et le prononcé sur jugement a été reporté au mois de novembre.