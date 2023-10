La DH apprend que Wilhelmus, dit Wim, Beckmann sera jugé début janvier 2024 par la cour d'assises d'Anvers, quinze ans après l'assassinat à Merksplas, dans sa villa, de l'Anderlechtoise Samira Bekkar. Une affaire sur laquelle planent des zones d'ombre alors que l'accusé, Wim Beckmann, a complètement disparu de la circulation depuis des années. "Comment est-il possible de se volatiliser", interrogent les amis de Samira, que nous rencontrons ?

Ils font le parallèle avec Xavier Dupont de Ligonnès recherché depuis 2011 en France pour l’assassinat de son épouse et de leurs quatre enfants. Sauf que l’affaire Bekkar a lieu en Belgique, qu’elle dure, elle, depuis 2008 et qu’il y a du neuf : Wim Beckmann va être jugé pour avoir tué Samira Bekkar, volontairement et avec préméditation, la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juillet 2008, de deux balles tirées dans la tête.

"Pervers manipulateur"

Ce dimanche d’été 2008, les pompiers étaient alertés, en début de matinée, pour un incendie dans une villa à Merksplas, banlieue cossue d’Anvers. Durant l’intervention, ils découvraient, à l’étage, le corps sans vie de la jeune femme.

Samira Bekkar était née le 3 mars 1981 à Berchem-Sainte-Agathe. Elle habitait Anderlecht. Beckmann et elle se connaissaient depuis une huitaine d'années. Selon ses proches, Samira voulait le quitter. Elle le trouvait violent, menteur, manipulateur, pervers. Beckmann, selon elle, "ne vivait que pour l'argent, la drogue et le sexe". Il était, pour elle, "un homme sans valeur".

Cocaïne et violence

La soirée avait débuté en boîte, probablement au Péplum de la rue Defacqz à Ixelles. L'établissement était ce qu'on appelle un "club de divertissement pour adultes".

Vers 4 ou 5 heures du matin, Beckmann aurait voulu ramener Samira chez lui, à Merksplas. Ce qui s’est passé ensuite, on ne le saura jamais.

Des proches ont témoigné que Beckmann était "capable de beaucoup". Il devenait violent, disent-ils, quand il prenait de la cocaïne. Beckmann "n'acceptait pas qu'on lui résiste". Il "avait fait des saletés" à Samira, comme l'abandonner sur le bord de l'autoroute, ou lui faire prendre des substances à son insu.

Partir

Wim Beckmann avait fait fortune dans l’import-export d’écrans plasma et de téléphones portables, qu’il faisait venir directement de Dubaï. L’enquête a très vite orienté les soupçons sur lui. Arrêté bien qu’il niât, l’homme d’affaires était arrêté puis remis en liberté au bout de quelques semaines. Et puis, un beau matin, Beckmann a mis les voiles.

Les dernières photos datent de juin 2015. La démarche sûre, il se rend, tout sourire, au palais de justice, une farde bleue sous le bras. Il clame son innocence. La justice fait fausse route, dit-il. Il n'est pour rien dans la mort de Samira Bekkar. Il faut chercher du côté de ses ennemis. "En affaires, on se fait des ennemis. J'en avais et c'est pour cela que j'avais fait installer des systèmes de sécurité. Si ceux-ci n'ont pas fonctionné, c'est parce que j'avais oublié de les brancher en revenant de Bruxelles. On s'est introduit dans la propriété tandis que nous dormions. Ils sont montés à l'étage et nous ont trouvés au lit. Ils nous ont tiré dessus, Samira et moi".

Beckmann était effectivement blessé par balles. On lui avait tiré dessus, comme il dit. Sauf qu’aucun des quatre tirs n’avait mis réellement sa vie en danger. Après quelques jours, Beckmann, remis sur pied, sortait d’hôpital. Et après quelques semaines de préventive, sortait de prison. Libre de circuler. Libre de partir loin.

Facebook

Sur son profil Facebook, la dernière trace de Beckmann remonte au 19 novembre 2015, un jeudi. Ce jour-là, il avait dîné au Alphaeus Bistro, un établissement gastronomique à Anvers qu’il avait visiblement apprécié. Et puis, plus rien. Le grand silence.

Samira Bekkar trouve la mort le dimanche 27 juillet au petit matin. Le lendemain elle devait s’inscrire à une formation d’infirmière à Bruxelles.

Avocats spécialisés

Les proches de Samira Bekkar sont en colère contre la justice. "C'est elle, en fin de compte, qui l'a laissé filer." À l'approche du procès, ils attendent de Beckmann qu'il "se comporte en homme, qu'il fasse face à ses responsabilités au lieu de les fuir, et vienne s'expliquer au lieu de continuer de se cacher."

Constituée partie civile, la famille Bekkar n’a pas souhaité s’exprimer. Deux avocats spécialisés, Hamid Elabouti et Isaac Miller, représenteront le père et les sœurs de Samira.

Wim Beckmann aurait 66 ans. À ce stade, il est et reste présumé innocent. Son procès s’ouvrira le 12 janvier 2024. Le jury aura été constitué la semaine précédente. L’audience préliminaire est fixée le 14 novembre prochain.