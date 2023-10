L’auteur du délit de fuite a été identifié mais Hassan devra payer lui-même les réparations de son véhicule: "Est-ce cela, la justice?"

Nous sommes à Schaerbeek, un dimanche de juillet 2021. Hassan était catastrophé. À voir les dégâts, il en aurait certainement pour plusieurs milliers d’euros.

Mais il retrouvait le sourire. Un voisin, en effet, avait relevé l’immatriculation du véhicule qui avait pris la fuite et tout finirait donc par s’arranger. On retrouverait le coupable. Celui-ci irait au tribunal et paierait les réparations.

Précisions de taille. Victime dans le passé d’un accident du travail, Hassan, 48 ans, est paraplégique. La VW Golf était adaptée à son handicap.

Retrouver sa voiture endommagée pend au nez de chacun. C’est en cela que l’histoire est édifiante. Quand nous le rencontrons, Hassan ne décolère pas.

Les circonstances

Dimanche 4 juillet 2021. La veille, il s’était parqué sur l’emplacement pour handicapé aménagé devant chez lui, 16, rue du Pavillon, à Schaerbeek. Grâce au voisin d’en face, on apprendra que l’accrochage s’est produit la veille samedi vers 21 heures. Le voisin, entendant un “gros boum”, a accouru à la fenêtre et a vu une camionnette de déménagement avec lift redémarrer. Le voisin a relevé l’immatriculation.

Au départ, la police de Schaerbeek a fait le nécessaire. Le conducteur, un certain Fikri, était interrogé le 14 août et reconnaissait que “ce soir-là, j’étais allé boire un verre après le travail. J’avais l’autorisation de mon employeur d’utiliser la camionnette. Alors que je circulais rue du Pavillon, j’ai entendu, à hauteur de la VW Golf, un bruit de claquement. Je suis descendu pour vérifier le lift, pensant que les verrous s’étaient ouverts. Tout semblait en ordre. Je dois dire que je n’ai pas prêté attention à d’autres éléments. J’ai continué ma route”.

Entre-temps, Hassan s’était adressé à un avocat spécialisé.

Dès le 1er septembre, Me Tieleman informait le parquet qu’il intervenait dans l’affaire. Bernard Tieleman insistait sur le fait que son client, paraplégique, avait fait adapter la voiture à son handicap et que le carrossier lui annonçait une facture à plusieurs milliers d’euros.

Témoignage du voisin

C’est ici que l’immobilisme s’installe. L’accident date de début juillet 2021. Le service de police attendra juin 2022 pour enfin procéder à l’audition circonstanciée du voisin d’en-face. On avait perdu 11 mois. Le voisin ne peut que confirmer : “J’ai entendu un boum. J’ai accouru à la fenêtre. J’ai vu une camionnette lift de déménagement qui était fort collée à la VW Golf du voisin, parquée comme d’habitude sur l’emplacement pour handicapé. J’ai vu le gars descendre de la camionnette, regarder autour de lui puis remonter dans le véhicule et démarrer “.

On avait perdu 11 mois et l’avocat Tieleman trépignait. Par deux fois, il s’était adressé au parquet de Bruxelles afin de “s’inquiéter de l’avancée” de ce dossier qui, écrit-il, “semble faire du surplace” alors que tous les éléments sont connus : un témoin a tout vu et l’auteur présumé est en aveux. Que faut-il de plus ?

Mais le parquet répondait d’être patient. Sa réponse : “J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que cette affaire est actuellement en information. Dès qu’une décision sera prise, nous vous tiendrons informé. Il est inutile de nous adresser des rappels “.

Réponses automatiques

Mais les mois défilent, et rien ne se passe. Nous sommes maintenant en avril… 2023 et Me Tieleman, sans nouvelle depuis l’année précédente, se permettait de relancer le magistrat. Il écrit : “Je reviens avec une particulière insistance à cette affaire […] où (Hassan), qui est paraplégique, a un besoin vital de son véhicule “.

Il faut croire que le parquet dispose d’un panel de réponses automatiques. Une touche sur le clavier et hop ! c’est parti. Sa réponse d’avril 2023 est un copié-collé de celles fournies en 2021 et 2022. “J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que cette affaire est actuellement en information. Dès qu’une décision sera prise, nous vous tiendrons informé. Il est inutile de nous adresser des rappels “.

Entre-temps, Hassan, qui a besoin de sa voiture, l’avait fait réparer à ses frais, l’assureur de la partie adverse ayant refusé d’intervenir, attendant pour cela la décision du parquet. Or les réparations avaient coûté 3 842,83 euros.

Affaire classée

Alors que tout le monde attendait depuis deux ans que l’affaire arrive au tribunal, le parquet a pris sa décision et Hassan vient de l’apprendre par son avocat : le parquet a classé sans suite. L’affaire est classée. Il n’y aura pas de procès. L’auteur (présumé) du délit de fuite ne sera pas jugé. Il ne sera pas condamné ni déclaré coupable. “Aucun jugement ne l’obligera non plus ni n’obligera l’assureur à payer les réparations, indique Me Tieleman. Mon client qui avait avancé 3 850 euros ne sera pas remboursé.”

Deux ans durant, le parquet leur avait demandé d’être patients. “L’affaire est en information”. Il était “inutile d’envoyer des rappels”.

Il a lanterné deux ans pour finalement s’apercevoir trop tard qu’il a laissé passer les délais raisonnables.

C’est ce qu’on lit dans le courrier que le procureur adresse à Hassan : “Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Vu le temps écoulé depuis les faits, j’estime que ce délai est dépassé dans votre dossier et qu’il n’est pas opportun de poursuivre le suspect. J’ai donc décidé de traiter le dossier sans poursuites pénales”. Signé : “Le procureur”. (Signature illisible, ndlr).

Dépassement

L’auteur présumé, identifié, en aveux d’un délit de fuite, ne sera pas jugé, le parquet ayant tardé dans le traitement du dossier estimant que les délais raisonnables sont dépassés.

Avec cette conséquence que le propriétaire de la Golf, qui avait payé les réparations, ne sera finalement pas remboursé. Il paiera de sa poche, à cause des manques de moyens du parquet qui ne réussit pas, au bout de deux ans, à porter l’affaire – une affaire sans complications – devant le tribunal de police. Le comble de l’ironie étant que le parquet justifie sa décision par le dépassement des délais raisonnables, dépassement qu’il a lui-même provoqué.

Hassan est ulcéré. “Je ne sais pas où est le problème dans la justice mais c’est honteux. Est-ce cela, la justice ?”

Le parquet craque

Mais le parquet de Bruxelles est en difficulté. Il faut rappeler que depuis le départ de Jean-Marc Meilleur, il n’a plus de procureur du roi en exercice depuis près deux ans et demi. Le parquet, le plus grand du pays, fonctionne sans un chef depuis plus de deux ans.

Parquet craque. Le cadre n’est plus rempli qu’à 70 %. Ses effectifs sont passés de 119 magistrats à 95 courant 2023.

Et faire plus avec moins, c’est compliqué. Les classements sans suite explosent. Selon des chiffres communiqués en septembre par le procureur général, Johan Delmulle, le nombre a plus que doublé. Les classements verticaux ont augmenté de 157 % en cinq ans. Et voilà les conséquences.