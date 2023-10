Trafic de drogue à Anvers: le "gang des sacs roses" offrait un CDI à 1.200 € la semaine et de fabuleux avantages extralégaux à ses coursiers

De fait ce gang utilisait des sacs roses “qui attirent moins l’attention de la police”. Les dirigeants Jaouad M. (24 ans), dit “Noa”, et Azedinne R. (20 ans), dit “Liam”, agissaient de manière très pro. Ils sondaient même leurs clients sur qualité de la cocaïne et faisaient des promos genre “6+2 gratuite”.

Les coursiers étaient bien écolés : “Laissez votre petite amie conduire, la police sera alors moins susceptible de contrôler.”

Jaouad M. a été arrêté au milieu de l’année dernière alors qu’il remettait une trousse rose à un passeur de drogue mineur à Merksem. Contenu : 40 doses de cocaïne. Une perquisition dans la maison a permis de découvrir 772 grammes de cocaïne supplémentaires, plus 18 000 euros, un millier de sacs vides et une armoire remplie de vêtements de luxe.

Les deux hommes ont été jugés ce jeudi, ainsi que dix coursiers. Selon le procureur, il s’agissait d’une organisation bien gérée : un coursier recevait chaque jour 50 à 100 doses de cocaïne, quitte à revenir au “bercail” en cas de rupture de stock.

Les affaires allaient si bien qu’il fallait attirer les gens avec des contrats à durée indéterminée. Malgré tout, des coursiers se sont plaints de la charge de travail. Par exemple, l’un d’entre eux livrait la nuit dans les Ardennes et devait reprendre la route à 10 heures du matin pour servir les clients de Brasschaat. Un autre coursier et sa petite amie envisageaient de déménager pour se rapprocher des clients d’Anvers et d’Anvers Nord. Un autre coursier a arrêté ses études universitaires parce qu’elles ne pouvaient pas être combinées avec son “job étudiant”.

Des deux chefs, c’était Jaouad M. qui était chargé de gérer les coursiers. Il les faisait toujours venir là une adresse située à 66 mètres de son domicile parental. Azedinne R. a nié son rôle. Le numéro de portable utilisé par les coursiers n’était pas le sien, son avocat réclame l’acquittement. Jaouad M., a reconnu avoir appartenu à une organisation mais conteste avoir exercé un rôle de direction. Il n’aurait coopéré qu’en tant que coursier, selon son avocat.

Le procureur a requis cinq ans de prison pour M. et quatre ans pour R. Les coursiers risquent des peines comprises entre 20 et 30 mois de prison. L’un des prévenus, qui avait travaillé pour Abdenor R. – frère d’Azedinne, qui aurait remis sa liste de clients après son arrestation, a été condamné à trois ans de prison.

Le procureur a également requis la confiscation de 480 000 euros de profits liés à la drogue qui auraient été réalisés par les chefs du gang.