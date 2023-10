Affaire Arco: "L’une des plus grandes tromperies de l’histoire de la Belgique", la fin du procès fixée au mieux en… 2028 !

Les préjudiciés d’Arco – ils sont plus de 2 100 qui attendent depuis 2011 – représentés par le cabinet Deminor avaient espéré des dates relativement rapprochées. Terrible est leur déception. D’après le calendrier communiqué mardi par la cour d’appel, les premières plaidoiries proprement dites n’auront pas lieu avant… 2028.

Vous êtes nombreux, comme Michel R., à nous avoir contacté. En 1991, Michel, encouragé par sa banque, avait constitué une épargne de plusieurs milliers d’euros qu’il destinait à ses enfants. “J’entends encore le directeur d’agence m’expliquer les avantages et m’assurer qu’il s’agissait d’un placement sûr, sans risque et particulièrement étudié pour les enfants”. Les jumeaux venaient de naître. Ils ont maintenant 32 ans et n’ont jamais pu en profiter.

800 000 épargnants de bonne foi comme Michel ont laissé des deniers dans l’affaire Arco, une affaire présentée par leurs avocats comme “l’une des plus grandes tromperies de l’histoire de la Belgique”.

Dans le nombre, 2 172, représentés par le cabinet Deminor, essaient depuis 2011 de récupérer leur argent. En 2021, malheureusement pour eux, le tribunal de l’entreprise (néerlandophone) de Bruxelles avait déclaré la demande irrecevable : selon la décision, ils ne récupéreraient rien.

Ils ont interjeté appel. Et là, ils viennent d’apprendre que ce procès en appel ne sera certainement pas terminé avant fin 2028. Pour eux, des délais “insoutenables”.

800.000 BElges ont été lésés par l'affaire Arco. ©D.R.

L’incroyable saga Arco

Pour faire court, l’affaire Arco fait suite à la mise en liquidation en 2011, après l’effondrement résultant de la crise financière, du groupe bancaire Arco (Arcopar, Arcoplus et Arcofin), l’important actionnaire de Dexia, devenue depuis l’actuelle Belfius.

Comme on l’a dit, plus de 800 000 coopérateurs d’Arco avaient vu partir en fumée quelque 1,5 milliard d’euros d’épargne, estime-t-on.

Dans le nombre, 2 172 coopérateurs ayant perdu 9 millions d’euros, demandent le remboursement de leurs investissements. Selon eux, ils auraient été induits en erreur par Arco, l’État belge, Belfius et Mme Swiggers qui présidait le directoire d’Arco dans les dernières années. Investir dans Arco, disent-ils, aurait été présenté comme “sûr” et les risques “n’auraient pas été mentionnés”.

En novembre 2021, le tribunal de l’entreprise avait allégué divers motifs (de forme et d’apport de la preuve notamment) pour déclarer leur demande irrecevable. Le cabinet Deminor fait appel de la décision en affirmant disposer de plus d’informations et de preuves établissant, selon lui, une “tromperie systématique et de longue durée”. On en est donc là.

Promesses politiques non tenues à ce stade

La première audience en appel s’est tenue en juin. Vu le nombre de personnes concernées, on avait prévu le nouveau palais de justice près de l’OTAN, celui où se tenait le procès des attentats.

D’emblée, le procès a pris un mauvais départ, en raison notamment d’une discussion sur la soumission de certains documents. La cour d’appel décidait alors qu’elle communiquerait le calendrier de procédure en septembre. On espérait que le procès se terminerait à l’horizon 2027.

C’était faire montre d’optimisme.

Mardi, les parties ont été informées des dates précises. Les échanges des conclusions entre les avocats des parties intervenant dans le procès se termineront le 3 juillet 2028.

Alors seulement suivront les plaidoiries. Les dates des plaidoiries seront communiquées le 11 septembre 2028.

La cour d’appel ne pourra rendre l’arrêt qu’après les dernières plaidoiries. En étant réaliste : l’arrêt sera rendu dans le premier semestre 2029.

Il faut ajouter qu’il existe, d’ici là, un risque réel de prescription.

Robert V. avait 74 ans au début des années 1990, quand, faisant confiance à sa banque, il avait constitué une épargne qu’il destinait à ses petits-enfants. Robert est décédé il y a quelques années, sans avoir eu la satisfaction d’apprendre que cette épargne avait servi.

Dernière précision. Le monde politique avait fait des promesses qui, à ce jour, n’ont pas été tenues.