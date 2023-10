Disparition de Lina : un “coucou” à la fenêtre d’une voiture, seul élément dont disposent les enquêteurs pour résoudre l’énigme

Depuis le samedi 23 septembre et malgré les importants moyens déployés pour tenter de la retrouver, les investigations piétinent et les enquêteurs n’ont pour avancer que de maigres témoignages.

Le témoignage qui retient le plus l’attention des enquêteurs est sans conteste celui d’un voisin habitant à Champenay, une commune voisine d’où Lina a disparu. Cet homme n’est autre qu’un habitué du petit magasin de Saint-Blaise-la-Roche, dans lequel travaillait Lina. Et ce dernier affirme avoir croisé Lina dans une voiture le matin de la disparition de la jeune fille. Il soutient même que cette fameuse voiture “roulait dans le sens inverse de la gare”.

Le journal Le Parisien affirme que, selon cet habitué du Proxi, Lina aurait fait un “coucou” de la main vers ce témoin de 72 ans qui a décrit le véhicule comme étant une Renault Clio bleue.

Quelques jours avant la disparition de Lina, Jean-Marc Chipon, ancien maire de Plaine, avait affirmé avoir vu la jeune fille ce matin-là aussi. “Je l’ai croisée, elle était en train de marcher sur le bord de la route. Je suis passé quelques minutes plus tard et elle n’était plus au bord de la route. Prise en stop ou pas, je ne sais pas”.