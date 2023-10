Le Violeur de la Sambre aux 54 victimes ne va plus en appel : “Il dit que c’est pour nous, victimes, je n’y crois pas”, témoigne Leila

Des victimes se sont montrées soulagées par ce rétropédalage. Ce qui n’est pas le cas de Léa, cette victime belge, Leila, qui aujourd’hui habite la région de Couvin.

Leila ©DR

“Il dit qu’il ne va pas en appel pour le bien des victimes. Je n’y crois pas une seconde. Primo, il pouvait prendre plus en appel. Vingt ans après ce qu’il a fait, c’est peu. Il peut sortir à deux-tiers et encore faire du mal à d’autres personnes. Ce n’est pas principalement pour ce qu’il m’a fait que je voulais la certitude qu’il reste un maximum de temps en prison. Il y a que, dans vingt ans, il aura quatre-vingt un an. Il sera alors peut-être trop vieux pour encore faire du mal à d’autres personnes. Mais dans seulement douze ans, c’est moins probable. Et encore, ce pourrait être plus tôt vu qu’on va lui décompter la période de prison déjà prestée. Ce n’est en tout cas pas la légèreté de cette condamnation qui m’a permis de faire le deuil de ce traumatisme. Par ailleurs, je pense surtout qu’il veut montrer patte blanche. Un autre procès l’attend. Il y a de la stratégie derrière tout cela. Il veut se montrer repentant pour préparer son prochain procès.”

De fait, Dino Scala est toujours visé par une information judiciaire ouverte en mars par le parquet de Valenciennes, pour une autre série de viols, tentatives de viol et agressions sexuelles commis entre 1988 et 2009.

Leila a été violée en novembre 1991, alors qu’elle avait 21 ans et vivait chez ses parents à Leval, dans le Nord de la France, non loin de la frontière belge. Chaque matin, très tôt, elle parcourait à pied les 30 minutes qui séparent son domicile de la gare, pour se rendre à la boulangerie où elle travaille. “J’ai entendu quelqu’un courir derrière moi. J’ai vu un homme avec une capuche. Je n’imaginais pas le danger, j’ai poursuivi ma route. Il est arrivé, m’a serré le cou avec son bras. Je lui ai dit ‘Ne me faites pas de mal, je n’ai pas d’argent’. Il m’a poussée dans une maison en ruine. ‘Ne me tuez pas’, l’ai-je supplié. J’ai senti une lame dans mon coup. Il a déboutonné mon chemisier et a mis ses mains sur mes seins en me disant que ce n’était pas la première fois qu’il faisait ça. Il m’a ensuite poussée dans le fond de la maison et m’a contraint à une fellation avec le couteau sous la gorge.”