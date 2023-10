Danièle Zucker, spécialiste belge du comportement criminel : “Les harceleurs ont des traits communs aux criminels”

Ce sont les premiers conseils du Dr Danièle Zucker, la profileuse et spécialiste belge du comportement criminel qui depuis 2019, enquête également sur les dossiers de harcèlement moral et sexuel au travail. Ensemble avec Nathalie Leroy, avocate en droit du travail, elles ont créé H.E.R., un bureau d'enquête spécialisé sur les questions de harcèlement au travail.

Ressemblances

Docteure en psychologie clinique, Danièle Zucker a longtemps dirigé les Urgences psychiatriques du CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Formée par les pionniers du profiling du FBI en matière de comportement criminel, elle en connaît au bout.

Ce n'est pas à la légère qu'elle affirme, après quatre ans d'expertise, que "les caractéristiques de personnalité de ceux et celles qui ont des comportements véritablement harcelants ressemblent dans une moindre mesure à celles qu'on peut retrouver chez des criminels en général. Je rejoins le psychiatre français Daniel Zagury qui conclut qu'on retrouve chez le criminel des ingrédients de trois différentes catégories de personnalité : la psychopathie, le narcissisme et une très grande anxiété, auxquelles j'ajouterais la perversion, étant entendu que la proportion de chacune des caractéristiques varie d'un individu à l'autre. Il y aurait comme un continuum dans la gravité du comportement manifesté mais les caractéristiques sont plus ou moins semblables".

Fléau

Danièle Zucker distingue les 'véritables harceleurs' de ceux dont le comportement harcelant relève plutôt d'un mauvais management. Ceux-ci pourront bénéficier d'une formation pour leur permettre d'évoluer alors qu'il sera difficile voire impossible de maintenir les véritables harceleurs dans l'entreprise.

Le harcèlement, poursuit le Dr Zucker, ne se limite pas aux dégâts occasionnés chez les victimes. Il a aussi un coût pour l'entreprise : baisse de la productivité, jours d'absence, impact sur les équipes en place, fuite des hauts potentiels, atteinte à l'image et à la réputation.

Pour Danièle Zucker, certains harceleurs peuvent également se rendre coupables d'autres faits délictueux tels que : faux en écritures, malversations, détournements de fonds, vols, escroqueries, etc.

De façon générale, le phénomène du harcèlement serait-il en régression ? Rien ne l'indique. Une enquête menée en France par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a montré que le harcèlement intervient comme facteur numéro un dans 31 % des cas de personnes qui se trouvent en situation de burn-out et dont le stress au travail est reconnu. Et en Belgique, Securex évalue le coût moyen du harcèlement pour les entreprises à 3 600 euros par an, et par travailleur.

Les femmes aussi

La problématique reste mal prise en charge. "Me Nathalie Leroy et moi récupérons parfois des dossiers traités au sein de l'entreprise par des personnes 'de référence' mal ou insuffisamment formées, n'ayant pas la notion de ce qu'est une véritable enquête ou une audition et ignorant tant le fonctionnement psychique d'une personne harcelante que le vécu d'une victime".

Les directions RH, poursuit Danièle Zucker, sont parfois prises 'entre le marteau et l'enclume', dans des conflits d'intérêts qui empêchent l'impartialité. "Or, pour nous, l'impartialité, l'indépendance et le professionnalisme sont trois ingrédients absolument nécessaires pour mener une enquête dans des dossiers pareils".

Danièle Zucker bat en brèche les idées reçues. "Les plaignants ne sont pas systématiquement les victimes, de même que les hommes ne sont pas seuls harceleurs : les femmes savent également y faire. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a harcèlement moral qu'il y a nécessairement harcèlement sexuel. S'il y a par contre harcèlement sexuel, il y a souvent harcèlement moral."

Enfin le harcèlement sexuel ne requiert pas nécessairement des attouchements. "On distingue le harcèlement hands-on (agression sexuelle) du harcèlement hands-off, lequel peut commencer par de "simples" allusions ou remarques sexistes. Il y a aussi le harcèlement lié au genre : "Parce que tu es une femme que je me permets de faire ça".

Pour le Dr Zucker, le harcèlement peut se caractériser par de nombreux comportements : critiquer systématiquement l'autre et le déstabiliser par petites touches, le pousser à la faute, salir sa réputation, répandre des rumeurs. Il peut s'agir de comportements qui, pris isolément, apparaissent comme parfaitement anodins "au point que la victime hésite elle-même à se plaindre, mais qui, mis ensemble, ont un effet nuisible sur sa santé psychique et physique".

Conflits d'intérêts

Danièle Zucker et Nathalie Leroy ont créé H.E.R., pour 'Harcèlement, Enquête, Recommandations", un bureau spécialisé où leur expertise respective permet de couvrir tous les aspects du harcèlement, aussi bien psychologique et comportemental que juridique.

Elles plaident pour l'externalisation des enquêtes menées en matière de harcèlement au travail. Autrement dit, pour les confier à des professionnels extérieurs à l'entreprise ou à l'institution concernée. "On évite ainsi les conflits d'intérêts, les copinages, les enquêtes qui ne vont pas jusqu'au bout par manque de connaissance ou complaisance ".

Il faut aussi que l'entreprise ait la volonté de régler la question et d'aller plus loin, car un harcèlement moral laisse toujours des traces dans une équipe. C'est pour cela qu'elles jugent indispensable d'émettre des préconisations pour aider l'employeur dans sa démarche. Diagnostiquer et proposer des solutions claires, tel est leur crédo.