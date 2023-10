Le témoignage édifiant de Bernard Defoy, victime d'une collision frontale pour laquelle il paie toujours : "Mes avocats m’ont coûté 215 000 euros”

Xantia vs Pajero

Restaurateur connu à Rochefort, il tenait Le Pitch, rue de la Libération, près du Aldi. Nous sommes le 5 avril 1997, un samedi. Il est 23 heures. Avec quatre passagers, dont son épouse, Bernard, qui vient de fermer, rentre sur Marche-en-Famenne, par la route de Jemelle. Le drame se produit à hauteur du vélodrome. Soudain arrive face à lui, un gros 4x4. Le 4x4 circule phares éteints sur la bande de gauche. La Xantia ne peut l’éviter, le frontal est terrible. Comme s’ils avaient percuté un mur de béton à 118 km/h.

Comment s’en sont-ils tirés vivants ne s’explique pas. Vivants mais grièvement blessés. À l’avant, Bernard et sa femme sont les plus gravement touchés. Lui s’en sort avec des côtes cassées et le sternum brisé, des organes très abîmés comme le rein et la rate, le nez fracturé, un pneumothorax, et de gros problèmes de diaphragme : “J’ai perdu 60 % de ma capacité respiratoire. Encore aujourd’hui, j’ai mal par le seul fait de m’asseoir”.

1,63 gramme/litre

Le conducteur du Nissan Pajero s’en est tiré, lui, sans égratignure. “En sortant du Pajero, sa première pensée a été de vérifier ses phares et voyant qu’il roulait sans les avoir allumés, de retourner à son véhicule”.

Au pénal, les responsabilités sont rapidement établies. Le chauffard roulait avec 1,63 d’alcool dans le sang. Il circulait sur la mauvaise bande sans avoir allumé ses phares. Il s’en tirait avec une amende et deux mois de retrait.

Incontestablement en droit.

Au civil, Bernard Defoy était persuadé que les indemnisations allaient suivre sans poser de problème. Il se trompait.

Le restaurant

Entre-temps, on avait dû lui retirer le poumon gauche. Avec 75 % d’invalidité, il continue de suivre plusieurs séances de kiné et de revalidation chaque semaine. Les souffrances ne le quittent pas.

Aux dommages physiques, moraux et psychologiques considérables, tant pour lui que pour son épouse, s’ajoutent d’énormes dommages financiers. “Le Pitch” qui marchait du tonnerre n’a pas survécu. En dépit des efforts, le restaurateur a fini par devoir remettre l’établissement. “Les fournisseurs, les banques et les assureurs ne m’ont pas fait de cadeaux”.

Bernard avait 47 ans. Il en a 72 et le voilà submergé par la rancune, la rage et la colère. “Ils ont eu ma peau”

Spécialisés

Bernard Defoy n’épargne pas ses avocats “spécialisés dans l’indemnisation des victimes”. “C’est ce qu’ils disaient. Sur les six, cinq n’étaient pas bons. J’en ai eu un qui était si mauvais qu’il s’est même fait crucifier en pleine audience par la présidente du tribunal : “Maître, je vous arrête. Votre client a droit aux indemnités mais à cause de vous, je vais devoir les lui refuser”.

Bernard Defoy lui avait déjà versé 38 000 euros de provisions. “Quand je lui ai annoncé que je ne voulais plus de lui, il m’a mis en justice pour exiger le paiement de ce qu’il allait perdre par le fait que je renonçais à ses services. Le pire est que le tribunal lui a donné raison et que j’ai dû verser 88 000 euros en supplément des 38 000 qu’il avait déjà reçus”.

Les tribunaux

Bernard Defoy s’est adressé à une association prétendue d’aide aux victimes. “J’y ai, dit-il, rencontré des escrocs qui en réalité, exploitent le malheur des gens.” Il a constitué tout un dossier sur cette asbl à éviter.

Les huissiers ! Des gens sans sentiment. Il se rappelle l’attitude de ceux qui sont venus saisir sa voiture et son mobilier, un jour où sa femme et lui étaient dans le trente-sixième dessous.

Les mutuelles, elles, n’ont pas hésité non plus à réclamer des restitutions d’indemnités.

De la justice enfin, il attendait qu’elle prenne un visage humain. “J’ai passé un nombre incalculable d’heures dans les tribunaux et j’ai vu comment elle fonctionne. Au final, les gens de justice s’entendent entre eux. C’est inévitable. En province, juges et avocats fréquentent les mêmes cercles. Ils se côtoient dans les cocktails. Des magistrats ont commencé en tant qu’avocat. Quand on se retrouve dans les tribunaux à devoir attendre un résultat, on sent les influences contre lesquelles on ne peut rien”.

Les avocats

Vingt-six ans après l’accident, Bernard Defoy estime avoir été indemnisé pour moins de la moitié des dommages réels, physiques, financiers et autres encourus. “La confiance, dit-il, est usée”.

Des indemnités lui ont été versées. Sur celles-ci, il calcule que 215 000 euros sont partis dans la poche des avocats. A l’heure actuelle, il paie encore aux huissiers de justice des frais de soins pour dix années en arrière. Ce qui n’aurait pas été le cas si les tribunaux avaient condamné l’assureur à verser les sommes dues dans l’entièreté et directement aux hôpitaux vue la responsabilité de leur client. Et pourtant, il était en droit !