Le mystère du coffre-fort disparu à la banque : “Mes 40 000 euros se sont volatilisés !”

Alain a fait carrière à la police de Schaerbeek. À 64 ans, il est à présent à la retraite. À vrai dire, ce n’est pas l’ancien policier qui s’adressait au 'proc'. Mais le particulier, en tant que client de BNP Paribas Fortis.

Le 8 janvier 2013, Alain Talloen, que sa grand-mère (entre-temps décédée) accompagnait, déposait 40 000 euros, en coupures de 500, dans un coffre-fort loué à l’agence Fortis de l’avenue Houba de Strooper à Laeken. Dix mois plus tard, quand il rouvrait le coffre, l’argent avait disparu. Les 40 000 euros s’étaient évaporés. Détail étonnant : aucune trace d’effraction n’était visible sur le coffre-fort.

”Vague de vols au coffre”

Alain Talloen n’a pas été enquêteur judiciaire pour rien. À ses yeux, il est vite apparu qu’il n’y avait pas trente-six explications. Quelqu’un, forcément “un professionnel disposant des compétences”, était parvenu, d’une manière inédite, dans la salle des coffres, à ouvrir le sien, à l’insu du personnel, sans laisser de traces.

Le jour-même 27 novembre 2013, Alain Talloen déposait plainte auprès de la police de Bruxelles. Mais une question le taraudait : et s’il n’était pas seul ? Et si d’autres clients avaient été victimes, comme lui, du même procédé inexpliqué ? C’est ce qu’il a voulu vérifier. Pour cela, il allait dit-il, “remuer Bruxelles”.

Dans ses recherches, Alain Talloen a pu compter sur la DH et sur RTL-TVI. La journaliste Caroline Fontenoy, en particulier, consacrait à l’affaire une séquence du JT.

La liste

Bingo : six clients d’agences bruxelloises de BNP Paribas Fortis ont réagi. Ils s’estiment dans la même situation, et auraient perdu au total 233 750 euros, et des valeurs, dont des bijoux, pour 350 000 euros. Parmi eux, un dentiste, une infirmière et deux restaurateurs. L’un d’eux aurait été dédommagé, mais en partie seulement. Il avait déposé 85 000 euros et aurait été dédommagé à hauteur de 50 000 euros, de sorte qu’il ne lâche pas l’affaire et espère récupérer la différence. Les cinq autres n’ont rien reçu.

Les vols présumés auraient eu lieu entre janvier 2006 et octobre 2014, dans cinq agences BNP Paribas Fortis de la région bruxelloise : avenue Houba de Strooper et rue François Vekemans à Laeken, boulevard De Smet de Naeyer à Jette, avenue Louise à Bruxelles (deux fois), enfin à l’agence Fortis de la chaussée de Mons à Anderlecht.

Lettre au procureur

En cours depuis fin 2013, l’enquête policière était clôturée depuis deux ans. Mais le parquet ne bougeait pas. Qu’attendait-il ? Que faisait la justice ?

Et donc, le 4 septembre, Alain Talloen, lassé d’attendre, écrivait ceci au procureur du roi ff en personne. ” Face à l’impuissance que j’éprouve après avoir tout tenté en vain, je me permets de solliciter votre précieuse assistance concernant le dossier en cours (depuis 2013), résultant de plusieurs plaintes pour vol dans les coffres-forts de la banque BNP Paribas Fortis, sans signe d’effraction, avec des soupçons pesant sur un serrurier. Le dossier initié il y a bientôt dix ans me laisse perplexe quant à la nécessité d’une enquête aussi longue. En tant qu’ancien enquêteur judiciaire, je ne me souviens pas d’une instruction aussi longue. Il est aisé de comprendre dans quel état se trouvent certaines victimes, y compris des états de dépression, la banque ayant manifesté peu de considération à leur égard. Nous aimerions récupérer notre préjudice sur le plan civil, en espérant que cela soit encore possible, notamment en accélérant la clôture de l’instruction “.

Serrurier suspect

Alain Talloen frappait à la bonne porte. Dans la semaine, le parquet ressortait le dossier. Et selon nos informations, un serrurier professionnel est cité à comparaître la semaine prochaine devant la chambre du conseil de Bruxelles. Celle-ci décidera, ou non, de le renvoyer devant le tribunal correctionnel.

L’intéressé nie. Il est présumé innocent. Âgé d’une soixantaine d’années, il est décrit comme “très expérimenté”. Pour autant, les éléments d’enquête, s’ils justifient les soupçons, semblent minces et fragiles. Pour sa part, le parquet demandera le non-lieu en sa faveur, pour charges insuffisantes.

”Pas responsable”

Depuis bientôt dix ans, six clients désespèrent de récupérer leur argent envolé.

Le contrat de location du coffre qu’ils ont signé n’est pas en leur faveur. En effet, les conditions générales de location prévoient certes une indemnisation dans la plupart des cas, hormis précisément celui des “disparitions inexpliquées”.

Alain Talloen objecte que la cour de cassation française a jugé à de multiples reprises que ces contrats comportent pour la banque “une obligation particulière de surveillance et le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du coffre et des objets qu’il contient”, mais qu’en est-il en Belgique ?

Selon Alain Talloen encore, la sécurité semble avoir été renforcée depuis lors. Des mesures auraient été prises pour interdire l’accès des serruriers non accompagnés dans les salles des coffres.

BNP Paribas Fortis a réagi

Le siège à Bruxelles de BNP Paribas Fortis a été contacté, rue Montagne du Parc. Valéry Halloy, porte-parole, a répondu : “La banque est tenue à un devoir de discrétion envers ses clients et n’a pas pour habitude de commenter les dossiers en cours. La banque ne communique pas non plus sur les mesures de sécurité mises en place dans ses espaces de coffres-forts, ainsi que sur les changements ou des renforcements.” Pour ces motifs, BNP Paribas Fortis n’en dira pas plus.