Le Centre de Soins pour la Faune sauvage de Bruxelles a des problèmes : fini de soigner les animaux domestiques !

Chaque année, le centre de revalidation accueillait plus de 800 pigeons blessés chaque année. Nos parcs et étangs, enfin, hébergent un nombre considérable d’oies et de canards issus de races domestiques. À partir du 15 novembre prochain, oies et canards ramassés en piteux état ne seront plus pris en charge au 43 de la rue de Veeweyde : la mort dans l’âme, l’équipe les refusera. Le Centre de Soins pour la Faune sauvage de Bruxelles arrête la prise en charge des animaux domestiques pour ne plus se consacrer qu’aux animaux sauvages en détresse, comme les renards, les hérissons ou encore les orvets et les couleuvres à collier que l’on trouve encore en région bruxelloise, de même que tout autre reptile vivant à l’état sauvage en Belgique. Les pigeons des villes n’étant pas considérés comme des animaux sauvages ne seront plus pris en charge à compter du mois prochain, à la différence des pigeons ramiers qui continueront d’être acceptés rue de Veeweyde.

Pas de gaieté de cœur

Le Centre de soins pour la Faune sauvage de Bruxelles, absolument unique en région bruxelloise, fait face à un nombre croissant d’admissions qui atteint le seuil de ses capacités. L’an passé, il a accueilli 3 461 oiseaux blessés et enregistre jusqu’à parfois 50 entrées en une seule journée. La décision d’arrêter la prise en charge des animaux domestiques et relevant des espèces exotiques n’a pas été prise de gaieté de cœur, expliquent Jean-Claude Beaumont et Jean-François Buslain, respectivement président et directeur du centre. Concrètement, ce sont des centaines et centaines d’oiseaux et petits animaux familiers blessés qu’on ramasse quotidiennement en ville qui ne seront plus accueillis pour être soignés.

Le centre géré par la Ligue royale belge est tout simplement au bout de ses moyens humains, matériels et financiers. Le nombre de volières intérieures et extérieures est limité. Situé en pleine ville, coincé entre d’autres bâtiments, il n’a plus de possibilité d’extension dans les installations existantes alors que des travaux ont encore été effectués pour améliorer la capacité d’accueil, la prise en charge et augmenter le taux de réussite. La construction d’un nouveau centre de soins est en projet mais sa réalisation risque de prendre du temps, communique la LRBPO.

L’incertitude est totale quant au sort qui sera réservé aux oiseaux et petits animaux domestiques et exotiques (NAC) blessés que le seul centre de revalidation existant en région bruxelloise refusera de prendre en charge à partir du mois prochain. Qui s’en chargera ?

Les alternatives proches ne sont pas légion. Les pigeons malades ou blessés pourraient par exemple être déposés à l’ASBL Au Bonheur de Vica spécialisée dans l’accueil des 'pigeons des villes', située à Morlanwelz.

Veeweyde a réagi

Le sénateur (MR) et président de la SPA Veeweyde ne cache pas sa préoccupation. Gaëtan Van Goidsenhoven parle d’un coup dur, évoque “une moins-value pour le bien-être de ces animaux” et dénonce “un grave problème dont les pouvoirs publics devraient prendre urgemment conscience”.

”À terme, précise Van Goidsenhoven, Veeweyde pourra à nouveau accueillir les anatidés (oies, canards) ainsi que les animaux de basse-cour mais en attendant, il faudra vivre d’expédients et compter sur les refuges d’autres régions. Pour les NAC, reptiles, tortues et autres animaux exotiques, il serait urgent de plancher sur un équipement spécifique mais cela nécessitera des investissements. Or l’argent ne coule pas des murs, à l’heure où les rénovations et remises aux normes des refuges existants coûtent déjà tant “