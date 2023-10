Le mystère des coffres-forts disparus à la banque se poursuit: "Moi, ce sont 100 000 euros qui ont disparu, sans une trace"

585.000 euros de valeurs diverses auraient été dérobés dans six coffres-forts, dont 235 000 euros en espèces, au préjudice d'un dentiste, de deux restaurateurs, d'une infirmière et d'Alain Talloen, un policier à la retraite. C'est ce dernier, Alain Talloen, qui a tout mis en branle.

Pour sa part, BNP Fortis Paribas se refuse à tout commentaire, tant parce que la banque ne s'exprime pas sur ses relations avec la clientèle que parce qu'une procédure pénale est en cours.

Le nom d'un serrurier jettois est apparu dans l'enquête. La chambre du conseil de Bruxelles devra décider de le renvoyer ou non. L'intéressé nie et le parquet du procureur du roi, qui estime les éléments à charge insuffisants, requerra le non-lieu. Au niveau justice, l'affaire a débuté fin 2013. Dix ans après, le risque de prescription est élevé.

Rebondissement

L'affaire se résume-t-elle à six victimes. On peut en douter. La parution de l'article ce vendredi nous a valu plusieurs réactions. Nous retiendrons le message suivant : "J'ai lu votre article dans la DH du week-end. J'ai moi-même été volé de 100.000 euros en coupures de 500 euros dans le coffre que je louais à l'agence Fortis BNP Paribas de Stockel (Woluwe-Saint-Pierre). C'était il y a dix ans. Il y avait eu des travaux dans la salle des coffres et j'ai directement compris qu'il y avait un problème. Plusieurs coffres avaient été vidés mais aucun client n'a porté plainte car les montants étaient improuvables et les coffres non fracturés. M Talloen (ndlr, cet ancien policier qui dit avoir perdu 40 000 euros dans un coffre) a tout mon soutien et celui de ma famille qui a perdu toutes ses économies ".

L'auteur du message a pu être contacté dimanche. Nous ne doutons pas de sa bonne foi.

Il a requis l'anonymat. Selon lui, la période coïncide avec celle des autres vols - " cela se passait en 2013 ". ll s'agissait, comme dans les autres cas, d'une agence BNP Paribas Fortis bruxelloise. Aucune trace d'effraction n'était visible. Et comme dans le cas Talloen, les 100 000 euros qui ont disparu dans son coffre étaient constitués de coupures de 500 euros. Entre cinq et dix clients avaient été victimes de vols similaires. Et l'on a plutôt cherché à les dissuader de porter plainte. "Avant de porter des accusations, voyez qui avait accès au coffre. Votre femme, par exemple, pouvait également utiliser la clé, non ? Voyez avec elle"

Les clients ne pouvaient pas prouver le montant des valeurs déposées. Certains revenus n'étaient peut-être pas déclarés. Bref, aucun, au final, n'aurait déposé plainte. Personne n'en a parlé. Et la banque, à la connaissance de notre interlocuteur, "n'a fait aucun geste".

L'article du week-end a réveillé ce mauvais souvenir. "J'avait perdu toutes nos économies et je ne voyais aucun recours, j'étais coincé".

Il se souvient de clients plus âgés "effondrés, en pleurs": ils avaient perdu de l'argent sur lequel ils comptaient pour leurs vieux jours.

La chambre du conseil de Bruxelles examine l'affaire mardi. Pour le parquet, l'enquête n'a pas permis d'identifier un auteur - l'auteur, dit-il, est resté "inconnu", et les charges sont "insuffisantes". Fidèle à sa politique de confidentialité, BNP Fortis Paribas avait décidé, la semaine passée, de ne pas réagir.