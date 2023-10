Un ex-soldat de l’Armée Rouge indemnisé à 100 %, après un accident du travail… en Belgique

Levon a dû s’adresser à un avocat spécialisé. Et l’affaire, qui semblait banale, vient de rebondir de façon spectaculaire : après quatorze ans de procédure, celui qui était entré illégalement en Belgique a fait plier l’un des importants assureurs sur le marché européen. La justice rappelant, au passage, une règle essentielle.

Souffleuse à feuilles

20 février 2009, un vendredi. Levon avec sa souffleuse a glissé d’un talus. Son pied s’est pris dans une racine. Dans la chute, Levon s’est cassé le tibia et le péroné. Transporté aux Cliniques Saint-Pierre, à Ottignies, il subissait une ostéosynthèse de la fracture du tibia gauche. On pouvait espérer, à 44 ans, qu’il se remettrait et que l’accident ne serait bien vite qu’un mauvais souvenir. Sauf que.

Son parcours

Se blesser en tombant d’un talus, après en avoir tellement vu ! Levon avait quitté l’Arménie adolescent. Avec sa mère. Émigré en Russie, au temps de Gorbatchev, il a servi deux ans dans l’Armée rouge comme chauffeur de char. Revenu à la vie civile, il devenait routier. Il a quitté la Russie à la fin des années 1990, à l’arrivée de Poutine. Après un périple, il arrivait, finalement, en Belgique. D’abord bénévole aux Petits Riens, il travaillera ensuite dans le bâtiment. Aux Petits Riens, on l’employait à la cuisine et au montage de meubles de récupération. En 2007 enfin, un paysagiste de jardin le recrutait, en Brabant wallon. L’accident survient deux ans plus tard.

Expertises judiciaires

L’ostéosynthèse de la fracture du tibia ne fut pas une franche réussite. L’année d’après, le retrait du matériel d’ostéosynthèse placé dans la jambe nécessitait une nouvelle intervention.

En définitive, Levon n’a jamais repris son travail de jardinier. Il en était tout simplement incapable. Après deux ans d’absence, l’employeur lui versait une indemnité de préavis et le licenciait. Sa santé se détériorait également sur le plan psychologique. Les lenteurs de la justice n’ont pas aidé. Alors que l’accident datait de 2009, les experts ne se sont mis d’accord qu’en 2021. Entre-temps, son état s’était dégradé au point atteindre ce que son avocat, Me Jean-Paul Tieleman, décrira comme un “stade de non-retour”.

Il y a de quoi. Un premier expert jugeait que l’accident n’avait somme toute occasionné qu’une “certaine pénibilité” d’où pouvait certes résulter une “perte de rendement”, mais l’expert ne voyait aucun geste que Levon ne puisse réaliser. Il concluait à une légère incapacité permanente qu’il chiffrait à “10 %”. De telles conclusions ne pouvaient que satisfaire l’assureur, Axa.

À lire aussi

Nouvel expert

Sauf que la cour du travail de Bruxelles désignait un second expert. Pour les juges, le premier avait largement sous-évalué, voire “oublié”, de prendre en compte les lésions psychiques.

Le nouvel expert a pris le temps nécessaire. Après quatre examens, il concluait que Levon K. “est devenu aujourd’hui incapable de faire quoi que ce soit dans la vie. L’accident l’a fait basculer lentement dans la psychose. Il n’y a aucun espoir d’une reprise quelconque du travail ou d’une réinsertion dans la réalité sociale de la vie.”

Pour l’expert encore : “Ceci est définitif. Il y a très peu de chance d’une évolution de son état autre que négative, c’est-à-dire en se dégradant encore”.

Dans son rapport enfin, l’expert indiquait que “le lien de causalité” avec l’accident de 2009 “ne peut être contesté”. “Aucune autre causalité n’est connue. Aucun élément particulier, comme une séparation trop douloureuse ou la mort de quelqu’un de très proche, voire un épisode de violence extrême, ne peut être imputé ici”.

À lire aussi

Le principe

Dans son arrêt, que la DH a pu lire, la cour du travail de Bruxelles rappelle le principe essentiel, que retiendra tout qui est confronté à un accident du travail : “La victime (d’un accident du travail) a le droit à tous les soins de nature à le remettre dans un état aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l’accident”.

S’appuyant sur les conclusions du premier expert, l’assureur Axa voulait réduire à 10 pour cent l’incapacité permanente de Levon K.

Appliquant le principe autrement favorable, la 6ème chambre de la cour du travail de Bruxelles octroie… 100 % d’incapacité permanente. Soit dix fois supérieure à celle proposée par l’assureur.

De plus la cour ordonne que l’assureur prenne à sa charge “tous les frais médicaux, paramédicaux et médicamenteux nécessités par l’accident” depuis sa survenance en 2009.

En ce compris trois médicaments coûteux : la cour considère ces médicaments comme “utiles” alors qu’Axa les tenait comme “n’étant pas indispensables”.

L’avocat Tieleman a réagi

À l’annonce du résultat, l’ancien soldat de l’ex-URSS arrivé en Belgique en séjour illégal, a marqué sa satisfaction.

Il a maintenant 58 ans. Il avait quand même fallu quatorze ans de procédure en justice, ce qui n’est pas rien pour qui doit attendre. Pour sa part, son conseil, Jean-Paul Tieleman, contacté, salue une “décision courageuse” basée sur “un principe essentiel, trop souvent minoré voire nié par les assureurs”.