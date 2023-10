Une psychose générale s'est-elle installée en Belgique après l'attentat de Bruxelles? L'analyse d'un professeur en psychologie

À lire aussi

Certes, les cibles de Lassoued avaient la nationalité d’un pays (suédois) qui est un modèle de liberté d’expression et dont certains leaders d’opinion n’ont pas épargné le Coran. Mais aussi, il y a, en toile de fond, un conflit israélo-palestinien avec un chef du Hamas qui appelle à une guerre outrepassant les frontières de ce conflit bilatéral.

Olivier Luminet est professeur de psychologie à l’UCLouvain et directeur de recherche FNRS (Fonds de la Recherche nationale Scientifique). Il analyse pour nous le choc émotionnel suscité par cet attentat.

Olivier Luminet, depuis l’attentat de Bruxelles, sommes-nous dans une psychose collective purement irrationnelle ?

“Il y a une psychose générale mais avec des gradations différentes. La peur est plus élevée à Bruxelles qu’ailleurs. On avait déjà vécu ces nuances après les attentats de 2016. Entre la peur rationnelle et irrationnelle, il y a pondération. Il y a des contextes, le conflit israélo-palestinien et l’appel à la guerre du chef du Hamas, qui augmentent la probabilité que d’autres attentats surviennent chez nous. Il y a aussi un sentiment de vulnérabilité qui se propage soudainement, brutalement. Reste que, statistiquement, en termes de probabilité, en Belgique, on risque moins de mourir victime d’un attentat qu’au volant d’une voiture. On peut faire une analogie avec les accidents d’avions. Ils sont hautement marquants. Il y a, tout d’un coup de très nombreux morts. Des images de la carcasse écrasée qui passent en boucle à la télévision et frappent les esprits. Mais, statistiquement, le transport en avion reste plus sûr, moins risqué qu’en voiture."

Fallait-il fermer des écoles ?

“Là aussi, on peut faire une analogie avec les fermetures d’écoles après 2016. Les écoles, ce sont des enfants et ceux-ci représentent le summum de ce qu’il faut protéger. Les matchs de foot ne sont pas interdits, par exemple. Alors que le risque est faible, même si je ne dirai jamais que ça ne peut pas arriver. Bien sûr, il y a eu ce professeur français tué dans une école d’Arras. Mais fermer une école dans un climat tel que celui-ci n’est pas un bon réflexe. Les enfants ou ados vont se retrouver seuls ou chez leurs grands-parents. Ils vont voir, à la télévision, sur leur tablette ou smartphone, en boucle, les infos, les vidéos, le visage du tueur, qui tombent toute la journée, sans cet apport pédagogique des enseignants qui peuvent leur expliquer les choses, ouvrir des débats en classe pour savoir comment ils se sentent par rapport à tout ça."

Cette psychose collective va-t-elle durer ?

”Malheureusement, non. Je m’explique. Nous sortons d’une succession de crises anxiogènes et nous y sommes encore. Le Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, le pouvoir d’achat… Et maintenant, un attentat terroriste qui, en fait, n’est qu’un épisode traumatisant en plus. Le contexte est tel que la phobie d’être victime d’un attentat va, à moyen voire court terme, si d’autres actes terroristes ne surviennent pas, être noyée dans un magma de paramètres actuellement angoissants. Il y aura, et il y a peut-être déjà maintenant, melting-pot.“

D’accord. Sauf que le Covid était un ennemi invisible. Le risque de répercussions guerrières de la guerre en Ukraine nourri par l’illusion de l’attaque de l’Occident par la Russie, c’était une hypothèse évasive. La crise énergétique et du pouvoir d’achat n’est finalement que financière, matérielle : on a peur de ne pas boucler ses fins de mois mais pas de mourir. Ici, on a un tueur et des victimes identifiées, dont les photos sont diffusées à foison…

”Exact. Il y a, ici, une dimension autre. On assiste à tout cela. Et on a l’impression de se retrouver devant un film. Tout en sachant que c’est la réalité. Un attentat a une portée visuelle bien plus marquante que les crises successives que nous avons vécues et que nous vivons encore. En plus, les victimes allaient assister à un match de foot. L’activité la plus bonne enfant. On est loin de la visite d’un chef d’État.”

Comment analysez-vous les fausses alertes à la bombe ? Ce jeudi, les écoles de ‘t SJIBke et de SJIB à Betekom dans le Brabant flamand, et l’Institut Sainte-Marie à La Louvière ont été évacuées suite à une fausse alerte à la bombe. À La Louvière, les élèves ont été évacués et “stockés” dans un hall omnisports….

”De deux choses l’une. Soit il s’agit de farceurs inconscients, des individus qui agissent en solo férus de blagues de très mauvais goût sans aucune prise de recul. Avec, à la clé, un risque de contamination. On apprend que certains font cela, on va faire la même chose. Soit ces actes sont le fruit d’une concertation avec un but stratégique. Des personnes qui se sont donné le mot pour prolonger le terrorisme meurtrier avec un terrorisme psychologique. Et, à cette fin, quoi de plus efficace que de mettre une école en alerte. À ce stade, il n’y a jamais eu de passage à l’acte en Belgique, à savoir une vraie bombe posée dans une école. L’ennui, dans l’esprit des gens, c’est qu’il n’est pas certain que ce ne sera jamais le cas.”

Pour les fausses alertes à la bombe dans les écoles, on continue comme si de rien n’était ?

”Le rôle des enseignants sera ici primordial. Il ne leur suffira pas de dire : 'C’était une fausse alerte, ne vous inquiétez pas'. Mais d’ouvrir en classe un espace de discussion, collectif, inciter les élèves à mettre des mots sur ce qu’ils ont ressenti et de les partager afin d’exorciser leur peur. “Comment vous sentez-vous après ce qui s’est passé.”