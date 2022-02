Chaque jour, les données des passagers aériens qui arrivent, partent ou sont en transit en Belgique sont traitées par l’Unité belge d’information des passagers (BelPIU). L’année dernière, le traitement de ces données a permis de procéder à divers contrôles, arrestations et détentions en rapport avec le terrorisme et la grande criminalité.

" La lutte contre le terrorisme, la grande criminalité et le trafic d’êtres humains exige une vigilance quotidienne. BelPIU joue un rôle essentiel à cet égard. Le rapport annuel 2021 montre une fois de plus que le contrôle de l’information des passagers porte ses fruits et contribue à notre sécurité à tous. Nous pouvons à juste titre être fiers du rôle de pionnier que le Centre de crise national avec BelPIU joue au niveau européen ", selon la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden.