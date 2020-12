Plus de trente-cinq ans après le dernier fait, les tueries du Brabant, qui restent inexpliquées, continuent d’interroger le grand public. Administré par Michel Leurquin, le forum Tueries du Brabant réunit maintenant près de 700 " chercheurs amateurs ". On peut remarquer, ces derniers temps, les interventions d’un certain Dimitri Dubois.

Dimitri Dubois avait 14 ans quand les premiers faits eurent lieu à Dinant, Maubeuge et Wavre. "J’allais à l’Institut Saint-Jean-Baptiste à Wavre, juste à l’arrière de l’armurerie de Daniel Dekaise où ce policier, Claude Haulotte, a été abattu lâchement et sans nécessité puisqu’il était à terre."

Les auteurs, que la juge Mme Martine Michel et son équipe s’efforcent d’identifier avant la prescription en novembre 2025, avaient pour particularité, parmi d’autres, d’entailler leurs cartouches.

Cela a été constaté vers le 10 novembre 1985 à Ronquières quand des gendarmes de la brigade de Braine-le-Comte ont trouvé, sur le bord du canal, des cartouches vertes, de la marque Legia, de calibre 12.