Francis Van Binst, né le 27 novembre 1959 à Etterbeek.

Avec 28 assassinats, l’impuissance à trouver les auteurs et leurs mobiles et l’impuissance à expliquer pourquoi une police moderne n’y parvient pas après trois décennies : les tueries du Brabant ont si fortement marqué ceux qui ont vécu l’époque entre 1982 et 1985 que ceux-ci ne peuvent s’empêcher d’être attentifs aux personnes dont les noms ont été cités dans l’enquête. L’un d’eux, Francis Van Binst, avait complètement disparu des radars. On apprend qu’il a refait surface, le 29 juin dernier, au tribunal correctionnel de Bruxelles.

Bien avant la seconde vague des tueries, celle de septembre à novembre 1985, Francis Van Binst intéressait déjà l’enquête. Pour faire simple : (...)