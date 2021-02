Tatiana, 30 ans, avait affronté à l'audience son ancien gynécologue qu'elle accusait de l'avoir violée lors d'une consultation préopératoire à son cabinet en novembre 2016. La jeune femme devait se faire enlever un kyste bénin sur un ovaire.

Selon la plaignante, le médecin a pratiqué un toucher vaginal sans gants, puis lui a léché les seins au cours d'une palpation mammaire.

Sous le choc, la patiente était restée pétrifiée. Quelques semaines plus tard, après en avoir parlé avec ses proches, elle a décidé de porter plainte. Apprenant cette démarche, le médecin avait invité la victime et sa famille à son cabinet pour des explications. Un beau-frère de la jeune femme avait enregistré la conversation qui a été diffusée à l'audience. On y entend le gynécologue s'excuser à de multiples reprises. On l'entend aussi déclarer: "C'est la plus grosse bêtise que j'ai faite de ma vie".