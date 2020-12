422 arrestations lors d'une opération mondiale contre le blanchiment d'argent

Faits divers

BELGA

Les polices de 26 pays ont arrêté 422 personnes dans le cadre d'une opération mondiale contre le blanchiment d'argent, et identifié plus de 4.000 autres qui ont servi de "mules financières", a annoncé mercredi Europol. Menée entre septembre et novembre, dans 24 pays d'Europe ainsi qu'en Australie et aux Etats-Unis, l'opération a conduit à l'ouverture de plus de 1.500 enquêtes, a déclaré l'agence européenne de police.