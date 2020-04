Bamboul : c’était l’alias sur Facebook d’Adil El Manti, ce gardien de la paix d’Anderlecht récemment condamné à huit ans d’emprisonnement. Dans le langage urbain, Bamboul signifie "pén is" , c’est l’organe mâle. "You have à big bamboul, man."

Mais quel était son rôle dans cette bande de treize personnes accusées d’avoir enlevé deux barons de la drogue dont un, qu’on n’a jamais retrouvé, a certainement dû connaître une fin atroce ? Ce récit est glaçant. Un remake du film Strictly Criminal avec Johnny Depp. Sauf que cela a lieu chez nous. Des gens disparaissent. On n’en retrouve rien.