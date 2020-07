Studio 100, l’entreprise derrière le parc d'attraction, avait entendu la requête du papa et avait ouvert les portes de l'établissement en pleine période de coronavirus pour lui et sa famille: "Il a souvent emmené notre fille aînée et il aimerait pouvoir en faire de même avec Liana, la cadette. Elle n’a pas pu y aller la dernière fois car elle était encore trop petite", avait expliqué Maaike, son épouse.

Les médecins lui avaient donné quatre semaines. Sergio en aura finalement vécu huit de plus. Il est décédé devant sa famille.

Il laisse derrière lui deux petites filles de 5 et 2 ans.