De nombreuses victimes payent chaque année des avances importantes à des entrepreneurs véreux qui font ensuite aveu de faillite de manière frauduleuse. "Par la suite, ces entrepreneurs créent une nouvelle entreprise et répètent les mêmes magouilles", s’est offusquée à la Chambre la députée N-VA Sophie De Wit. "Ces pratiques ne datent pas d’hier mais on fait peu de cas des victimes. Plusieurs leviers ont été prévus dans la législation pour lutter contre ces pratiques mais en raison du manque de personnel à la police et au parquet, les auteurs ne sont que rarement condamnés et il n’y a pas suffisamment de suivi au niveau de l’interdiction professionnelle."