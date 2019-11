Comme La DH a pu l’annoncer (Affaire de l’escroquerie Kepha, DH 19/11/19), le parquet de Bruxelles demande que trois suspects soient jugés en Belgique par le tribunal correctionnel, le Français de 67 ans Christian Ventisette, le prélat de 66 ans Mgr Benvenuti qui fut proche de la Curie romaine, et son bras droit, l’Italien de 73 ans Pandolfo Pandolfi. Ce, pour des préventions lourdes d’escroquerie et de blanchiment, de faux, d’abus de biens sociaux et d’organisation criminelle, les faits présumés ayant été commis entre 2005 et le 25 mai 2019.

