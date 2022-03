Les bons vieux conteneurs débordant de valises emplies de coke ou, plus subtil encore, dans des sacs de sport, à l’intérieur de noix de coco, dans des caisses de bananes, ont-ils fait leur temps au port d’Anvers? Pas encore, mais cela pourrait ne point tarder, d’autant que les coups de filets de la police fédérale s’y sont multipliés ces derniers temps.

Les trafiquants de drogues sont déjà passés à autre chose, obstinés parce que "Y a pas marqué la Poste" et réceptifs au slogan "Bougez avec La Poste". C’est dorénavant par colis postaux qu’ils font sortir la drogue de Belgique. En 2021, les Douanes ont ainsi saisi 6,5 tonnes de drogues en tout genre qui, de Zaventem, s’apprêtaient à décoller vers l’étranger dans l’originalité la plus créative. Pas une seule journée ne s’est déroulée sans que les Douanes, à l’aide de scanners notamment, ne fassent des prises. Et lisez plutôt pour simples exemples, c’est parfois cocasse…