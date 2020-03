Le baron et administrateur de sociétés Bauduin van Aerssen Beyeren, 71 ans, de Liège, comparaît ce matin devant le tribunal de Tongres qui le juge pour avoir monté une escroquerie entre 2006 et 2011 qui aurait fait 200 victimes pour un montant de 61 millions d’euros.

L’affaire ayant éclaté il n’y a pas loin de neuf ans, Bauduin van Aerssen, qui l’a été, n’est plus détenu. Il y a quelques semaines, il participait au Maroc à une réunion d’affaires sur un projet immobilier de 800 millions d’euros. La réunion a tourné court. Le baron belge s’est levé et a claqué la porte, visiblement furieux, en lançant : "Et quoi, vous me prenez pour un escroc ?"

(...)