16 septembre, 21 h 20. À l’aéroport de Dakar, de nombreux Belges, entre autres, doivent s’envoler vers Bruxelles. L’arrivée est prévue à 5 h 05 le lendemain matin. "Dix minutes avant d’embarquer, on nous signifie que le vol est annulé", explique Guy Wilmotte, passager qui s’apprête alors à vivre un véritable calvaire. "On nous a dirigés vers trois hôtels différents. Vers 22 h 40, on a reçu un mail laconique nous annonçant, avec regret, que le vol vers Bruxelles était postposé de 24 heures."

(...)