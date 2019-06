Donald Trump, Emmanuel Macron et la reine Elizabeth II se sont joints mercredi à Portsmouth à 300 vétérans pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement, lors d’une cérémonie poignante qui a rendu hommage à ceux qui tombèrent pour libérer l’Europe du joug nazi. "J’étais sur les côtes françaises pour appuyer les gens qui étaient envoyés à l’eau, pour essayer de les faire sortir de l’eau sains et saufs", a raconté Thierry Cordish, Britannique de 96 ans, un des vétérans présents mercredi. "Si on ne parle pas (du Débarquement), ça va disparaître, on va l’oublier, il faut conserver la mémoire", a-t-il ajouté.

Portsmouth (sud de l’Angleterre) avait été le port de départ pour Sword Beach, la plage normande la plus à l’est des cinq choisies pour le débarquement des Alliés en Normandie (ouest de la France), la plus grande opération de l’histoire de ce type en nombre de navires engagés.

Au soir du 6 juin 1944, plus de 150 000 Alliés avaient pris pied sur le sol français, dont plus de 10 000 furent tués, blessés ou disparurent dans l’opération, selon les chiffres du Mémorial de Caen. Les célébrations, qui se poursuivront jeudi en France, ont commencé avec la projection sur un écran géant d’images du "D-Day" montrant ces soldats qui, au péril de leur vie, débarquèrent sur les plages de Normandie. Une dizaine de vétérans sont ensuite montés sur scène, émus, parfois s’appuyant sur une canne, avant d’être salués par une ovation debout du public et de représentants ou dirigeants de 16 pays.

Au côté de la Reine et des présidents américain Donald Trump et français Emmanuel Macron figuraient notamment les Premiers ministres britannique Theresa May et canadien Justin Trudeau et la chancelière allemande Angela Merkel. M. Trump, qui concluait à cette occasion une visite d’État au Royaume-Uni entamée lundi, a lu une prière que son prédécesseur Franklin D. Roosevelt déclama à la radio au soir du 6 juin 1944 en soutien à ceux qui combattaient alors pour "libérer une humanité souffrante".

Emmanuel Macron a lu pour sa part la lettre d’adieu déchirante d’un jeune résistant, Henri Fertet, fusillé à l’âge de 16 ans. Après 87 jours d’emprisonnement et de torture, il écrivit à ses parents : "Je meurs pour ma patrie. Je veux une France libre et des Français heureux. […] Quelle mort sera plus honorable pour moi que celle-là ?"

Après la lecture de la lettre, en français, le baryton britannique Willard White a entonné "Le Chant Des Partisans". Angela Merkel a elle souligné dans un communiqué que le Débarquement avait "libéré" les Allemands du "national-socialisme", et permis "la réconciliation, l’unification au sein de l’Europe".

Dans la soirée, les chefs d’État et de gouvernement devaient assister à l’embarquement de 300 vétérans britanniques qui rejoindront la France en bateau. Pour commémorer cette journée historique, les pays représentés à Portsmouth ont adopté une "Déclaration" pour "faire en sorte que les sacrifices du passé ne soient jamais vains et jamais oubliés".

Absente des commémorations, la Russie a appelé à ne pas "exagérer" l’importance du Débarquement, et à ne pas "minorer" ainsi le rôle de l’URSS dans la défaite d’Hitler.