On apprend, par un arrêt du Conseil d’État, ce qu’il s’est ou se serait passé il y a un an et demi à l’IPPJ (institution publique de protection de la jeunesse) de Braine-le-Château. Plus précisément : la veille du 21 juillet 2019, dans ce centre fermé de la Communauté française qui héberge 80 adolescents placés par le juge. Ils étaient six, cette nuit du 19 au 20 juillet, à faire la fiesta au lieu de surveiller les jeunes. Entre 22 heures et 5 heures du matin, surveiller n’était plus vraiment leur priorité, eux qui passèrent la nuit autour d’un barbecue arrosé de boissons multiples et diverses.

Le lendemain, le directeur ouvrait une enquête disciplinaire pour abandon de poste. Ils risquaient tout simplement la porte. Et c’est bien ce qui est arrivé à celui qui avait apporté les pains saucisses...