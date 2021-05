Aujourd'hui, la météo semble enfin être un peu plus clémente, l'occasion pour tous les amateurs de sensations fortes de profiter pleinement des parcs d'attractions. Malheureusement, pour certains visiteurs de Bellewaerde cette journée s'est transformée en véritable cauchemar. En effet, vers 13h un problème mécanique est survenu sur l'attraction El Volador, alors que plusieurs visiteurs étaient à son bord. Il s'agit d'une classe d'une vingtaine d'élèves. L'El Volador est une grande tour oscillant d'avant en arrière jusqu'à un angle de 30 degrés et pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes. L'attraction n'était heureusement pas complète, mais les jeunes sont restés coincés près de deux heures à 15m de haut.

"En raison d'un défaut mécanique, l'attraction ne descend plus. Les techniciens ont essayé de résoudre le problème en déverrouillant l'attraction de sa position de sécurité, mais cela ne fonctionne pas", a expliqué le porte-parole Filip Vandorpe à nos confrères du Laatste Nieuws. Les pompiers ont été appelés pour évacuer l'attraction et sont arrivés vers 15h sur place. Tout se se déroule bien et aucun jeune ne panique. Ce n'est pas la première fois que l'attraction tombe en panne. Inaugurée en 2005, l'El Volador a déjà dû être évacué à plusieurs reprises.