L’homme s’était échappé du centre pénitentiaire le mercredi 4 août vers 10 h 45. Considéré comme "digne de confiance", le Russe de 40 ans s’était vu offrir plus de liberté au sein de la prison et en particulier un emploi.

Selon les dernières informations, l’homme se serait évadé sans l’aide de complices. Le modus operandi de l’évasion est pour le moins cocasse. À l’aide d’un chariot élévateur, il est ainsi parvenu à escalader les murs de l’établissement pour s’enfuir. C’est grâce à… une cuillère à café que le criminel a pu activer le chariot élévateur et se faire la malle, apprennent nos confrères de Het Laatste Nieuws.

L’homme purgeait une peine de 10 à 15 ans de prison pour faux et usage de faux, vols avec violence notamment à l’encontre d’une dame âgée, détention d’armes, prise d’otage et torture. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence athlétique. Il a de courts cheveux rasés et une barbe foncée. Il pourrait ne pas être en possession de ses lunettes. Il s’exprime couramment en néerlandais. Au moment de sa fuite, il portait un pantalon gris clair, un T-shirt noir et des chaussures noires.

Si vous avez des informations concernant l’endroit où se trouve l’évadé, veuillez contacter les enquêteurs au numéro vert 0800 30 300.