Les vidéos et les photos qui nous ont envoyées par Jérôme et Valérie, un couple de Waterloo parents de trois enfants, sont interpellantes. Elles ont été prises vendredi soir après 22 heures lors d’un contrôle Covid alors que 5 autres jeunes, certains mineurs, d’autres majeurs, sont à l’intérieur du domicile familial, ce qui est contraire aux mesures de confinement et qui a semble-t-il été dénoncé par un voisin. “Quand nous sommes rentrés vers 22h30, nous n’étions pas contents de voir tant de monde chez nous mais, finalement, on a compris leur besoin de relations sociales”, explique Jérôme.

(...)