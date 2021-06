Les associations Animaux en Péril, The Lucky Stars, Help Animals, Bunny Tails et Rambi sont intervenues ce jeudi 24 juin dans la matinée pour extraire plus de 200 animaux d’une maison de la commune de Renaix.

Tout est parti d'une plainte de riverain qui a conduit les autorités à se déplacer pour constater le chaos sur place.



Lorsque les associations sont arrivées sur les lieux, elles ont découvert une habitation complètement submergée par les animaux: 62 poules, 11 chats, 3 chiens, des dizaines d’oiseaux d’espèces différentes (53 perruches, 3 calopsittes, 3 inséparables), plus de 40 lapins, 21 cobayes, 14 rats, 5 hamsters et 3 canards.



Emprisonnés dans un environnement déplorable et où les conditions d’hygiène laissaient fortement à désirer, des dizaines d’animaux baignaient dans les urines et déjections, ce qui a conduit à des brûlures et à des abcès.

Détenues dans le noir, les poules vivaient entassées les unes sur les autres, et n’avaient pas d’autre choix que de déféquer sur les cages qui abritaient les rongeurs. Malgré l’intervention des associations, les souffrances de l’une des poules ont finalement été abrégées immédiatement en raison de plaies purulentes qu’elle présentait aux yeux.



© Facebook Animaux en Péril

De nombreux animaux présentent des signes de maigreur et de cachexie. Chez les lapins, les soigneurs professionnels ont constaté que la gale des oreilles et les parasites (puces) concernent une large majorité d’entre eux. Les griffes de certains lapins témoignent de la durée de l’enfermement en cage et de la négligence des propriétaires.



© Facebook Animaux en Péril

Les autorités ont maintenant un mois pour confirmer que les animaux seront confiés aux refuges qui les ont pris en charge.

Un procès-verbal a été dressé pour infraction au Bien-être Animal et les propriétaires seront entendus par la police. Animaux en Péril se porte d’ores et déjà partie civile et espère que des sanctions à la hauteur des négligences constatées ce jour seront établies.