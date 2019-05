C’est l’une des disparitions les plus tragiques d’enfants qu’ait connues la Belgique après l’affaire Dutroux. Celle des petites Stacy et Nathalie. Alors qu’elles jouaient sur une braderie un soir de printemps, accompagnées de leurs parents, Stacy Lemmens et Nathalie Mahy, sept et dix ans, ont soudainement disparu. C’était le 9 juin 2006 dans le quartier Saint-Léonard à Liège. (...)