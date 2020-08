L'enfant se serait baignée dans une zone non surveillée du domaine provincial, et non dans le parc aquatique, un château gonflable sur l'eau où porter un gilet de sauvetage est recommandé. Un sauveteur l'a remarquée et a rapidement réagi, rapporte la direction de la zone de loisirs.

Les services d'urgence sont arrivés sur les lieux et ont réussi à la réanimer après environ 15 minutes au moyen d'électrochocs. "Elle a été transférée à l'hôpital dans un état critique. Les circonstances exactes de l'accident font l'objet d'une enquête plus approfondie", a déclaré le procureur.

Selon la direction de la zone de loisirs, l'enfant a dans un premier temps été signalée comme perdue.