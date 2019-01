Ce devait être un Nouvel An rempli d’émotions pour la famille de Liborio Tortorici. En effet, aux douze coups de minuit, la famille et les cousins spécialement venus de France devaient se retrouver à Vitrival pour rendre hommage à leur cousin de 26 ans décédé lors d’un accident de la route il y a 8 mois.

Mais tout a basculé lorsque la BMW de Dany S. les a heurtés de plein fouet. "Nous nous suivions à trois voitures et j’ai vu en face arriver une voiture à vive allure. La première a pu l’éviter, la deuxième aussi mais la BMW est partie en tête-à-queue et nous a heurtés", explique Liborio, aidé dans son récit par son frère Roberto et son cousin Orhan, les autres chauffeurs.

Liborio a le temps de protéger de son bras la petite fille assise à l’avant. L’airbag qui explose lui entaille la main. Roberto, frère de Liborio, qui a évité la collision, sort et place les enfants à l’abri dans une des voitures sur le bas-côté de la route avant d’aller, dans l’obscurité, porter assistance à la BMW.

Après quelques efforts, il parvient à ouvrir la porte et à en sortir le chauffeur désorienté. Avec la lampe de son GSM, il découvre les deux passagers pour lesquels il est trop tard. Le chauffard ne se calme pas et file se placer au volant de la voiture abritant les enfants pour tenter de s’enfuir. Dans sa manœuvre, il endommage le véhicule et tente encore de filer au volant du véhicule détruit de Liborio.

Cette nuit laissera un goût amer à la famille Tortorici : "Je ne comprends pas comment il a pu reprendre la route. Pourquoi il a pu garder les clés ? C’est un criminel. Nous ferons tout pour qu’il ne conduise plus jamais. Les enfants sont choqués. Il y a quand même une fracture du bassin et une autre de la mâchoire. Ma fille ne m’a pas parlé pendant deux jours et maintenant qu’elle reparle, elle a perdu sa joie de vivre."