La DH a pu consulter en primeur le nouveau rapport annuel de Vias sur les accidents de la route survenus en 2020. Une année particulière en raison de la crise sanitaire, qui a entraîné une diminution de presque tous les indicateurs, mais certains restent interpellants, comme l’analyse pour nous le porte-parole de l’institut belge pour la sécurité routière, Benoît Godart.

À commencer par la différence de gravité des accidents en fonction des régions. C’est en Wallonie que se produisent les accidents les plus critiques. Bruxelles est la région la moins touchée par les accidents mortels et, sans surprise, c’est sur les autoroutes qu’on compte le plus d’accidents graves.