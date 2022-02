Plus de quatre mois après les accusations de viols, le suspect n’a toujours pas été entendu par la police ou la justice.

Plus de quatre mois après les accusations de viol à l’encontre d’un barman de deux bars du cimetière d’Ixelles, le suspect n’a toujours pas été auditionné par la police ou la justice. Du côté du parquet de Bruxelles, on se refuse à tout commentaire tant que l’enquête suit son cours mais selon nos informations, l’instruction a connu un léger coup d’accélérateur ces dernières semaines. Les enquêteurs constituent un dossier le plus complet et solide possible avant de confronter le suspect, qui reste donc en liberté, au nom de la présomption d’innocence. Pour mémoire, l’individu fait l’objet de plusieurs plaintes pour viols. Des agressions qui ont été commises durant les cinq dernières années, sans que l’on sache si elles émanent toutes du même serveur.