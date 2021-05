Le parquet de Bruxelles juge que le père de famille s’est masturbé avec la main de son fils autiste.

La semaine dernière, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles devait se prononcer sur le maintien ou non du mandat d’arrêt décerné contre un père de famille N.P. Celui-ci, âgé de 45 ans, a été placé sous mandat d’arrêt fin mars pour "attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans en situation de vulnérabilité" et "outrage public aux bonnes mœurs". Il lui est reproché de s’être masturbé à l’aide de la main de son fils âgé de 9 ans, atteint d’autisme et hospitalisé à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola.