Des milliers d’euros de stock de GSM, PC... ont été vendus avant le jugement en faveur de Nabil E. Z.

Nabil E. Z. compte assigner l’État belge en justice. Et pour cause, l’ensemble de son stock, soit des milliers d’euros de marchandise, a été vendu avant même qu’un jugement soit prononcé. Un jugement, qui plus est, qui vient de tourner en sa faveur. Le tribunal de première instance de Bruxelles vient en effet de l’acquitter dans une vaste affaire d’escroquerie estimée à plusieurs centaines de milliers d’euros.

Nabil E. Z. tenait deux boutiques spécialisées dans la vente de smartphones, tablettes et ordinateurs portables. L’une située chaussée de Wavre, l’autre dans le centre de la capitale, à deux pas de la place Rogier.