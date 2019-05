Les services de police et de douane ont organisé, de jeudi à dimanche, dans le Benelux et en France, une opération internationale commune contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, a indiqué lundi la police fédérale belge.

Sur les 2.030 personnes contrôlées en Belgique, 145 étaient en possession de drogue et 15 sous influence. Les policiers ont procédé à l'arrestation de 4 personnes et ont saisi 10 véhicules. Ce sont 1.375 véhicules et 19 trains qui ont été contrôlés. Les policiers ont saisi 151,48 grammes de haschich, 5.885,72 grammes de marijuana, 1.081 graines de cannabis, 2 plants de cannabis, 27 joints, 117 grammes de cocaïne, 88 grammes de champignons, 4 pièces de XTC, 1,3 gramme de kétamine, 50 ml de GHB ainsi que 35.870 euros et 12 armes.

A Anvers, un véhicule belge suspect a été repéré sur l'A12 en provenance des Pays-Bas. Alors que la police fédérale de la route avait réussi à orienter le conducteur vers un dispositif de contrôle, ce dernier est parvenu à prendre la fuite en direction du Tijsmanstunnel via le Liefkenshoektunnel. L'hélicoptère de la police fédérale a été sollicité en soutien pendant la poursuite.

Après avoir franchi une barrière du péage dans le tunnel du Liefkenshoek, le véhicule a poursuivi sa route vers Waaslandhaven où il a heurté un bloc de béton à hauteur d'un rond-point, ce qui a cassé une des roues. Juste avant que le véhicule ne s'immobilise, le conducteur a jeté un sac de 1,530 kg de marijuana par le toit ouvrant. Il s'est ensuite enfui à pied avant d'être finalement appréhendé. L'homme, originaire de la région, est déjà connu de la police. Il a été arrêté et les drogues ont été saisies.

La police fédérale de la route de Flandre occidentale a de plus trouvé 6.200 euros dans un siège enfant à l'intérieur d'un véhicule immatriculé en France avec à son bord 3 personnes. L'argent a été saisi et un procès-verbal pour blanchiment a été rédigé.

Dans le cadre de contrôles sur les envois postaux, les services des douanes de la province d'Anvers ont trouvé 27,8 grammes de cannabis, 1.050 graines de cannabis, 9.8 grammes de haschisch, 1.3 gramme de Ketamine, 45 ml d'huile de CBD et 50 ml de GHB.