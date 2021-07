Les actions visaient un groupe international de voleurs de voitures et motos. Cinq personnes ont été interpellées et 700.000 euros (en cash et biens) ont été saisis.

Deux suspects l'ont été en Belgique et trois aux Pays-Bas, selon le parquet de Düsseldorf.

Au total, la valeur des 50 biens dérobés par les malfrats atteint plus de 3,5 millions d'euros, précise la police allemande.