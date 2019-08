Le jeune homme de 18 ans qui a provoqué un accident mortel durant la nuit de dimanche à lundi à Nieuwerkerken, dans la commune d'Alost, conduisait sous l'influence de l'alcool, a confirmé vendredi le parquet de Flandre orientale. Une adolescente de 14 ans est morte sur le coup.

Le conducteur, un homme âgé de 18 ans originaire d'Alost, a perdu le contrôle de sa voiture et percuté un tracteur en stationnement. L'enquête a montré que la voiture était en ordre de contrôle technique mais que le jeune automobiliste avait trop bu.

De plus, il roulait avec un permis provisoire, ce qui ne l'autorisait pas à conduire entre 22h et 6h cette nuit-là ni à prendre des passagers. Or quatre adolescents l'accompagnaient dans la voiture. L'un, une fille de 14 ans, est décédé sur place. Une autre fille de 18 ans est grièvement blessée et un garçon de 16 ans souffre de légères blessures.

Le conducteur de 18 ans est lui-même gravement blessé et n'a pas encore pu être entendu. Il devra répondre des faits devant le tribunal de police.