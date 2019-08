Loïc Fourcade, un adolescent de 17 ans né à Roubaix, cherchait désespérément sa petite sœur, dont il a été séparé à l’âge de 8 ans, lors de son adoption… Il l’a désormais retrouvée, grâce aux réseaux sociaux

Né en 2001 à Roubaix, il a vécu avec sa mère et ses 8 frères et sœurs dans une voiture. Son père l’a abandonné à la naissance. Sa mère souffrait "de problèmes de santé et avait des problèmes avec la justice", expliquait-il dans son appel. À l’âge de 3 ans, il est placé en famille d’accueil. Puis en foyer. Il grandit à Montgaillard, dans les Hautes-Pyrénées. Sa mère décède et il se retrouve orphelin. À 8 ans, il est adopté par une famille. "Le juge a décidé de me séparer de mes frères et sœurs et depuis ce jour-là, je n’ai plus aucune nouvelle d’eux", racontait-il avec émotion.

La vidéo dans laquelle il raconte son histoire, il l’a publiée sur Instagram le mardi 13 août. Elle a été visionnée plus de 300 000 fois. Loïc avait également livré une interview au Parisien.

Touchées par son récit, plusieurs personnalités populaires parmi les jeunes, artistes ou starlettes de la téléréalité, ont même partagé l’extrait notamment Amélie Neten ou Sarah Lopez.

Dans sa vidéo, Loïc disait concentrer ses recherches sur la Bretagne, là où sa petite sœur aurait elle-même été adoptée. "C’est la seule information que j’ai obtenue, même le prénom est difficile à dire car il peut avoir été changé", relatait-il avant d’ajouter : "Ell e pourrait encore s’appeler Marie-Anaïs et avoir aujourd’hui 16-17 ans."

Ce samedi, le jeune homme annonçait la bonne nouvelle. "J’ai retrouvé ma petite sœur, mon grand frère et toute ma famille", déclarait-il. La deuxième fois était, ainsi, la bonne car l’an dernier, le jeune homme de 17 ans avait déjà tenté sa chance, en publiant un texte sur son compte Instagram.

Cette fois, Loïc n’avait pas de suite repéré le commentaire de sa sœur. Lorsque ce fut le cas, il a conversé avec elle en privé et s’est rendu compte, grâce à ce qu’elle lui écrivait, que c’était bien elle…