Ce sont nos confrères de Het Laatste Nieuws qui le révèlent : les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont décidé de sanctionner André Desenfants suite à l’affaire Chovanec. Pour rappel, ce Slovaque avait été arrêté en février 2018 à l’aéroport de Charleroi et amené en cellule. Les images des agents tentant de le maîtriser avaient provoqué l’émoi. Transféré dans un hôpital de Charleroi, il y est décédé quelques jours plus tard.