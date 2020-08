Le commissaire Frédéric Dauphin est chef de corps de la zone Bruxelles-Nord. Il s’est exprimé dans les colonnes de La Libre Belgique sur l’affaire Chovanec qui a soulevé un débat sur les violences policières en Belgique. "Le débat est devenu trop polarisant avec, d’un côté une ‘racaille bruxelloise’ et, de l’autre, une ‘police raciste’. Ces mots n’ont pas leur place dans un débat sain et serein, certainement pas si on veut avancer. Je préfère construire des ponts plutôt que d’ériger des murs."

Le commissaire est à la tête d’une des plus importantes zones de police de la capitale (et du pays). Le travail de terrain, il connaît. Les difficultés qui vont avec également. "Je n’ai pas dit que nous avions la panacée, mais au sein de ma division, le dialogue est au centre de tout. Cela permet une série de réflexions sur le travail de terrain afin d’optimiser nos forces."

Une discussion avec "ses hommes" qui lui permet de mieux gérer les situations compliquées sur le terrain, comme la gestion autour du parc Maximilien. "Un jour, j’ai envoyé un de mes agents au Hub humanitaire, où les équipes de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés et Médecins du Monde prennent en charge les migrants. Au début, l’inspecteur n’osait pas, mais au final, tout s’est bien passé. Ce dialogue et cette communication permettent à tous un train de vie meilleur, c’est aussi notre objectif."