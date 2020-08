Nouveau rebondissement dans l’affaire d’agression sexuelle qui accable Gérard Depardieu. Accusé de viol en août 2018 par une comédienne d’une vingtaine d’années, le monstre sacré du cinéma français s’en était défendu. Résultat ? En juin 2019, la plainte qui visait l’acteur de 71 ans était finalement classée sans suite. Sauf que ce samedi, l’AFP a annoncé que le parquet de Paris avait ordonné à un juge d’instruction d’ouvrir une nouvelle enquête sur ces faits survenus les 7 et 13 août 2018 à l’hôtel particulier parisien de Gérard Depardieu. La plaignante a en effet décidé de réitérer ses accusations de viol qu’elle aurait subi lors d’une rencontre dans le cadre d’une "collaboration professionnelle". Après les USA et les condamnations d’Harvey Weinstein ou encore de Bill Cosby, la plaignante pense avoir enfin gain de cause.

"J’apprends par la presse la nature de ces réquisitions, que nous approuvons évidemment, assure l’avocate de la comédienne, au Parisien, et qui a salué l’ouverture de l’instruction. La première plainte avait inexplicablement été classée sans suite." Maître Élodie Tuaillon-Hibon espère un dénouement favorable aujourd’hui, même si elle fait part de ses doutes face à la célébrité de l’homme attaqué… "Nous attendons désormais la suite, en espérant une issue favorable, mais en ayant conscience que ce sera très difficile : ma cliente n’est rien ni personne et elle s’attaque à un monstre sacré."

Du côté de Gérard Depardieu, aucune déclaration à ce jour. Selon Le Parisien, son avocat Hervé Temime "n’a pas souhaité s’exprimer".