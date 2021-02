Tout n’a pas été écrit dans cette affaire présumée de pot-de-vin impliquant Jean-Claude Fontinoy, un proche de Didier Reynders, dénoncée à la justice - incroyable - par le prince Laurent, grâce à un procès-verbal rédigé par un haut magistrat proche du Prince, l’avocat général, Jean-François Godbille.

Nos révélations : Jean-François Godbille paie maintenant l’addition, au prix fort. On ne le croise plus et on ne le verra plus au palais de justice de Bruxelles.

Voilà comment c’est arrivé, un certain vendredi… 13 !

M. Godbille ne s’est jamais caché d’avoir des liens forts avec le prince Laurent. C’est dans ce cadre de confiance que le magistrat a reçu des confidences du Prince, excédé par plusieurs approches suspectes qu’il avait dénoncées en son temps au Premier ministre Charles Michel. En octobre dernier, Jean-François Godbille traite le dossier de la secte OKC que juge la cour d’appel de Liège. Il se fait aussi qu’un dossier relatif à M. Fontinoy était déjà ouvert dans le ressort de la cour d’appel de Liège. En bonne logique, Godbille s’ouvrait auprès du procureur général de Liège, Christian De Valkeneer, de ce que le Prince lui a confié concernant M. Fontinoy.