Marc Verwilghen, ex-président de la commission d’enquête sur l’affaire Dutroux, ne s’est plus exprimé depuis longtemps. Aujourd’hui, âgé de 67 ans, il sort de sa réserve. L’omniprésence de Me Bruno Dayez dans les médias l’interpelle. L’avocat appelle, en effet, à la libération conditionnelle de son client, Marc Dutroux, pour 2021. Or, pour Marc Verwilghen, Dutroux est "un malade incurable".

La mémoire intacte concernant le fait divers qui a traumatisé la Belgique, l’ancien ministre va plus loin : il affirme qu’il existe un réseau de pédophilie en Belgique. Un réseau qu’on aurait pu, selon lui, démanteler dans la foulée de l’affaire Dutroux. Ce dossier judiciaire "bâclé" et victime d’un "enterrement de première classe". Entretien.