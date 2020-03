Elisa Pilarski avait été tuée dans la forêt de Retz, dans l’Aisne par des morsures de chiens. Aujourd'hui les preuves semblent s'accumuler contre Curtis, son pitbull présent au moment du drame

En novembre dernier, le corps d'Elisa Pilarski alors enceinte de 6 mois est retrouvé sans vie dans la forêt de Retz, dans l’Aisne. La jeune femme avait été attaquée par une meute de chiens et avait ensuite succombé à ses blessures. Au même moment que l'attaque, une chasse à courre était organisée par l’équipage du Rallye la Passions. L'affaire n'a toujours pas été élucidée et soulève par ailleurs de nombreuses interrogations. Depuis l'accident, son chien Curtis présent au moment des faits a été impliqué dans deux autres incidents.

Alors que Christophe Ellul, le compagnon d'Elisa était au commissariat avec Curtis le soir de l'accident, ce dernier l'a mordu à la jambe.

Par la suite, le chien a été placé en "réquisition judiciaire" sous le statut de "saisie conservatoire", et a donc été interné en fourrière à Beauvais. Curtis s'en était alors pris à une bénévole de la fourrière en la mordant au bras.

Un témoin de la scène raconte: " C'était extrêmement violent, à aucun moment, le chien n'a montré de signes qu'il allait attaquer, il n'a par exemple pas grogné. Il a fallu que tous ceux présents à ce moment-là fassent des pieds et des mains pour qu'il lâche prise ".

Dans le reportage réalisé par Sept à Huit (TF1), la responsable du refuge de Beauvais, Albane Perrault, explique que lorsque Curtis n'obtient pas ce qu'il veut, il répond par l'entremise de morsures. La responsable précise par ailleurs que le chien est totalement imprévisible, d'après elle, Curtis ne montre pas de signes avant-coureurs, il attaque directement.

Récemment, de nouvelles informations concernant l'affaire ont vu le jour. Six mois avant les faits, Elisa avait été mordue par un chat. Aujourd'hui, l'animal à l'origine de cette morsure est contesté, ça ne serait pas un chat qui l'aurait mordu mais bel et bien un chien.

Invité sur RMC, une radio quotidienne française, Vincent Gérard, directeur et rédacteur en chef de l'Oise Hebdo et de l'Axonais s'est exprimé à propos d'une photo qui crée le doute: " On voit une morsure dans la paume et une au doigt, qui sont très grandes, avec deux entailles qui sont très fortes. On se demande comment un chat peut faire ça". Le directeur continue, sûr de lui: "La photo des morsures a été montrée à des professionnels qui disent que ce n'est pas possible qu'un chat ait fait ça ".

Suite à ces accusations, le compagnon de la victime a posté un certificat médical datant du 17 mai 2019 prouvant qu'il s'agissait bien d'une morsure de chat. Vincent Gérard n'en démord pas: " C'est peut-être sur sa déclaration propre, donc on ne peut pas être sûr, on ne peut pas savoir si c’est vrai ".

"C'est un chien qui n'existe pas"

Bien que son maître assure que Curtis est issu d’un croisement entre un lévrier whippet et un Patterdale terrier, deux races autorisées en France, TF1 remet en doute ces propos. La chaîne avait publié des images expliquant qu'il s'agirait en réalité d'un Pitbull, une race interdite d'importation et de possession sur le sol français. Le chien aurait donc été importé de manière illégale en France.

Vincent Gérard soutient: " Selon toutes les indications, Curtis serait un chien de race pitbull, ce qui est interdit. En fait, c'est un chien qui n'existe pas, il n'a pas de papier et n'est pas inscrit au Livre des Origines Français".

Une cagnotte de 10 000€ pour payer un avocat au chien

Depuis le décès de sa compagne, Christophe Ellul aurait récolté près de 10 000€ grâce à une cagnotte lancée sur les réseaux sociaux. Si cet argent doit servir à pouvoir payer un avocat à Curtis, Vincent Gérard estime qu'il va être compliqué de le faire. " Ça va être difficile de payer un avocat au chien puisqu'il n'existe pas (sur le plan administratif, NdlR) ", conclut-il.

Des analyses qui se font attendre

Si des prélèvements salivaires ont été réalisés sur les 62 chiens qui participaient à une chasse à courre ce jour là ainsi que sur les 5 chiens du couple, aucune analyse n'a pour le moment été réalisée. D'après le juge d’instruction en charge du dossier, les prélèvements n'ont pas encore été pris à cause du montant jugé trop onéreux.

Le juge explique: "Au regard des coûts, des modalités d’exécution des missions demandées et des délais de retour proposés, un laboratoire a été retenu par le juge pour procéder aux analyses dont les conclusions sont attendues pour la fin du premier semestre 2020 ".

L'affaire est donc loin d'être résolue et nul doute qu'elle fera encore parler d'elle...