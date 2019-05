Steve B., l'homme arrêté avant la découverte du corps de Julie Van Espen, a reconnu les faits, a annoncé le procureur général d'Anvers.

Pour rappel, Julie Van Espen, une étudiante de 23 ans, avait disparu samedi soir à Anvers alors qu'elle avait rendez-vous avec des amies en ville. Elle avait été retrouvée lundi dans le canal Albert.

L'homme suspecté d'avoir assassiné l'étudiante anversoise avait été condamné le 30 juin 2017 à quatre ans de prison pour le viol de son ex-compagne. Le tribunal n'avait toutefois pas jugé utile d'ordonner son arrestation immédiate, malgré le réquisitoire du ministère public. Steve B. avait ensuite interjeté appel et attendait son deuxième procès les mains libres.

Nos confrères de RTL info se sont procuré auprès du cabinet de Koen Geens, le ministre de la Justice, le casier complet de l'accusé. Voici ce qu'il en ressort.





1998 : garde à vue pour vol et vol violent (durée non dévoilée)

2000 : garde à vue pour vol (durée non dévoilée)

Du 9 avril 2001 au 1 avril 2002 : exécution d'une peine d'emprisonnement pour vol, tentative de vol avec cambriolage et délit de fuite.

Du 6 mai 2002 au 25 septembre 2003 : en détention pour une durée de 1 an et 4 mois. Il avait été condamné à une peine de 2 ans pour vols, vols avec cambriolage et délit de fuite. Il a été libéré sous conditions le 30 août 2003.

Du 17 mars 2004 au 22 décembre 2008 : environ 5 ans de prison pour l'exécution complète de la peine. Exécution de toutes les condamnations (faits de vol, vol avec cambriolage, vol à l'étranger et viol). Pour le viol, il avait effectivement été condamné à une peine de trente mois par le tribunal correctionnel d’Anvers le 26 octobre 2004.

Du 11 juillet 2016 au 27 janvier 2017 : détention pour vol avec violence et viol (les faits se sont produits simultanément sur l'ex-partenaire). Le tribunal correctionnel d'Anvers a rendu son arrêt le 30 juin 2017: 4 ans et aucune arrestation immédiate. Il y a eu un appel contre cela et la séance d'ouverture a eu lieu le 9 mai 2018. Puis les périodes de conclusion ont été fixées au 28 novembre 2018. Entre-temps, l’affaire a été reportée à une date indéterminée. Puis la date du 6 mai 2019 a été fixée pour traiter l'affaire.